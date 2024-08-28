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US Open
28 августа 2024, 23:58 | Обновлено 29 августа 2024, 00:45
2229
13

Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии

Марта в непростом поединке обыграла британку Хэрриет Дарт

28 августа 2024, 23:58 | Обновлено 29 августа 2024, 00:45
2229
13
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 19-я сеяная украинка обыграла британку Хэрриет Дарт (№78 WTA).

US Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 7:6(10), 6:1

В первой партии украинка дважды не дала сопернице подать на сет. После этого «горела» на тай-брейке со счетом 3:6, но сумела сначала отыграть тройной сетбол, а потом еще два обычных. Дважды на своих сетпоинтах Марта допускала двойные ошибки, но с третьей попытки забрала стартовую партию. Во втором сете было спокойнее.

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка вышла вперед. Костюк повторила свое лучшее достижение на американском мейджоре. В 2020-м она играла в третьем круге против будущей победительницы Наоми Осаки.

В следующем раунде Марта сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Аранчи Рус (№93 WTA).

Победа Костюк означает, что в этом году в 1/16 финала на US Open будет две украинки. Чуть позже путевку в третий раунд между собой разыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Хэрриет Дарт

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 13
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Андрій Заліщук
Молодчина!!! 2 сет винесла британку! Але Марто, що то за фігня була в 1 сеті???
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+2
kollekciy
Марту з перемогою. В першому сеті у Марти дійсно по справжньому не було подачі, і добре, що на таї, вона з четвертої спроби змогла виграти очко на своїй подачі, а з ним і вже майже програний сет. А далі, вважають перший сет програним, нарешті заграла краще.
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+1
KirTheKing
во 2 сете все стало на свои места. британка 28 лет, сейчас в рейтинге номер 68, что является лучшим ее результатом. Марта поднялась на 16 место 
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+1
Стюард #11
Очень круто! Любительница таев, блин)
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+1
dimastian1
При 33°© навряд чи просто грати. Тож добре, що змогла спокійно закрити 2-й сет, і добре, що саме на чужій подачі. А то бачили ми різні ситуації в жіночому тенісі при рахунку 1-5 (0-40).
 Далі вже буде значно складніше (якщо звісно Аранча Рус не зробить сюрприз і не виграє у Наварро)
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+1
C.Пеклов
Переможців не судять.В першому сеті,якесь диво(невпевнена гра суперниці)рятувало Марту.В 2 сеті Марта таки змогла довести свій клас.Успіху в наступному матчі!
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+1
Микола Захарченко
Якщо Марта подолає свої "нервові негаразди" , то зможе пройти далеко на цьогорічному USO .
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Нехай щастить
Про гру, цікавого мало було.Рвана гра з купою браку. Результат якби головний.Тому Марті Вітання 
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0
Нехай щастить
Дуже спекотно в Нью-Йорку 33° відчувається як 37°. Співчуття гравцям і гравчиням,(особливо тих у кого є трохи зайвих кілограмів)там юна чешка три гейми зіграла і завершила участь в US Open, ледве по корту переміщалася.
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0
Falko
Дєффкі грали в бадмінтон. В 1 сеті 6 брейків із 12 можливих (по 3 на ніс), У 2 Дарт підздохла (гадаю, насамперед, психологічно - після програного із 6:3 тайбрейку), перестала ловити подачі Марти, тому всього 3 із 7 (всі, 3 із 4 - Дарт). Тайбрейк - взагалі кумедія: 15 м'ячів із 22, 70% - на чужих подачах. Подавали б уже з руки. Чи може в жіночому тенісі квадрати розширити (а в чоловічому - навпаки, ще звузити)?
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-1
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