Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 19-я сеяная украинка обыграла британку Хэрриет Дарт (№78 WTA).

US Open. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 7:6(10), 6:1

В первой партии украинка дважды не дала сопернице подать на сет. После этого «горела» на тай-брейке со счетом 3:6, но сумела сначала отыграть тройной сетбол, а потом еще два обычных. Дважды на своих сетпоинтах Марта допускала двойные ошибки, но с третьей попытки забрала стартовую партию. Во втором сете было спокойнее.

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка вышла вперед. Костюк повторила свое лучшее достижение на американском мейджоре. В 2020-м она играла в третьем круге против будущей победительницы Наоми Осаки.

В следующем раунде Марта сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Аранчи Рус (№93 WTA).

Победа Костюк означает, что в этом году в 1/16 финала на US Open будет две украинки. Чуть позже путевку в третий раунд между собой разыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк