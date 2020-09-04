Костюк с боями проиграла одной из главных фавориток и покидает US Open

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче третьего круга 18-летняя теннисистка в трех напряженных сетах уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии (№9 WTA).

US Open. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 7:6(4), 2:6

Начало матча выдалось очень ярким и интригующим. Марта выступала в роли первого номера, Осака – не спешила играть агрессивно, пыталась выдавить из соперницы ошибки, ведь особых возможностей контратаковать она не получала. Но главным минусом стали проблемы украинки с подачей. Очевидно, что она волновалась в таком поединке, а это тот компонент, который требует особой концентрации.



В третьем гейме Марта сделала две двойные ошибки, но все же сумела отыграться, в пятом – Осака ее наказала за подобную оплошность. А вот зацепиться на приеме никак не получалось. Костюк пыталась принимать вторую подачу японки в лучших традициях Даяны Ястремской, но часто получалось в худших. Что было действительно хорошо, то это игра у сетки, здесь Марта была, как всегда, на высоте. Ее реакция – это нечто.





Первый сет был проигран и надежд на позитивное завершения матча практически не оставалось. Все мы знаем, как уверенно Осака доводит матчи до победы после выигрыша стартовой партии. Более того, оказалось, что Марту беспокоит голеностоп, в перерыве между сетами ей пришлось даже взять медицинский тайм-аут.





Тем не менее, начало второго сета было довольно равным. Осака выглядела чуть лучше, но на преимуществе в счете это не сказывалось. Ключевым стал четвертый гейм, во время которого Марта с огромными усилиями отбилась от шести брейкпоинтов соперницы. После этого Наоми немного сдала, стала чаще ошибаться и не так хорошо двигаться по корту. Марта молниеносно перехватила инициативу, подача полетела точнее, вечер перестал быть томным.



В седьмом гейме Костюк впервые в матче заработала брейкпоинт и сразу двойной. Первый Наоми отыграла благодаря классной подаче, а вот на втором ей немного не повезло с небольшим аутом.

Впервые в матче украинка вела с брейком и выходила подавать на сет. Опытные болельщики тенниса знают, что в таких моментах андердоги очень часто слишком волнуются и вероятность брейка крайне велика, этот матч не стал исключением.



Судьба партии решалась на тай-брейке, во время которого Марта показала себя лучше и заслуженно забрала вторую партию, во время которой она выглядела не хуже двукратной чемпионки турниров Grand Slam.





Финальный сет начинался очень многообещающе. Несмотря на то, что Марте снова потребовался медицинский тайм-аут, она повела 2:1 и имела тройной брейкпоинт, а потом еще и два обычных. Но каждый раз чего-то не хватало, и Осака все же сумела отстоять свою подачу. На этом все и закончилось. Не имея большого опыта таких матчей, Марта просто не нашла в себе психологических сил на возобновление борьбы. Дальше матч можно было не смотреть, победитель был предопределен.



На US Open Марта показала, что вышла на качественно новый уровень, Осака после матча даже сказала, что ей уже страшно думать о том, как будет играть Костюк в будущем. Да и сегодня можно было рассчитывать на победу, если бы не волнение первого сета, в трех партиях японку побеждать гораздо труднее.



Напомним, что в 2018 году Марта уже играла в третьем круге мейджоров. Это было в Австралии, где она в 15-летнем возрасте уступила Элине Свитолиной.

Напомним, Костюк была последней украинкой на US Open.

В следующем раунде Осака сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).