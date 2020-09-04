Костюк с боями проиграла одной из главных фавориток и покидает US Open

Украинка не сумела превзойти свое достижение на мейджорах, уступив Наоми Осаке

  • 04.09.2020 21:45
  • 4748 просмотров
  • 38 комментариев
Костюк с боями проиграла одной из главных фавориток и покидает US Open
© WTA. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче третьего круга 18-летняя теннисистка в трех напряженных сетах уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии (№9 WTA). 

US Open. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 7:6(4), 2:6

Начало матча выдалось очень ярким и интригующим. Марта выступала в роли первого номера, Осака – не спешила играть агрессивно, пыталась выдавить из соперницы ошибки, ведь особых возможностей контратаковать она не получала. Но главным минусом стали проблемы украинки с подачей. Очевидно, что она волновалась в таком поединке, а это тот компонент, который требует особой концентрации.
 
В третьем гейме Марта сделала две двойные ошибки, но все же сумела отыграться, в пятом – Осака ее наказала за подобную оплошность. А вот зацепиться на приеме никак не получалось. Костюк пыталась принимать вторую подачу японки в лучших традициях Даяны Ястремской, но часто получалось в худших. Что было действительно хорошо, то это игра у сетки, здесь Марта была, как всегда, на высоте. Ее реакция – это нечто. 


 
Первый сет был проигран и надежд на позитивное завершения матча практически не оставалось. Все мы знаем, как уверенно Осака доводит матчи до победы после выигрыша стартовой партии. Более того, оказалось, что Марту беспокоит голеностоп, в перерыве между сетами ей пришлось даже взять медицинский тайм-аут.


 
Тем не менее, начало второго сета было довольно равным. Осака выглядела чуть лучше, но на преимуществе в счете это не сказывалось. Ключевым стал четвертый гейм, во время которого Марта с огромными усилиями отбилась от шести брейкпоинтов соперницы. После этого Наоми немного сдала, стала чаще ошибаться и не так хорошо двигаться по корту. Марта молниеносно перехватила инициативу, подача полетела точнее, вечер перестал быть томным. 
 
В седьмом гейме Костюк впервые в матче заработала брейкпоинт и сразу двойной. Первый Наоми отыграла благодаря классной подаче, а вот на втором ей немного не повезло с небольшим аутом.

Впервые в матче украинка вела с брейком и выходила подавать на сет. Опытные болельщики тенниса знают, что в таких моментах андердоги очень часто слишком волнуются и вероятность брейка крайне велика, этот матч не стал исключением.
 
Судьба партии решалась на тай-брейке, во время которого Марта показала себя лучше и заслуженно забрала вторую партию, во время которой она выглядела не хуже двукратной чемпионки турниров Grand Slam. 


 
Финальный сет начинался очень многообещающе. Несмотря на то, что Марте снова потребовался медицинский тайм-аут, она повела 2:1 и имела тройной брейкпоинт, а потом еще и два обычных. Но каждый раз чего-то не хватало, и Осака все же сумела отстоять свою подачу. На этом все и закончилось. Не имея большого опыта таких матчей, Марта просто не нашла в себе психологических сил на возобновление борьбы. Дальше матч можно было не смотреть, победитель был предопределен.
 
На US Open Марта показала, что вышла на качественно новый уровень, Осака после матча даже сказала, что ей уже страшно думать о том, как будет играть Костюк в будущем. Да и сегодня можно было рассчитывать на победу, если бы не волнение первого сета, в трех партиях японку побеждать гораздо труднее.
 
Напомним, что в 2018 году Марта уже играла в третьем круге мейджоров. Это было в Австралии, где она в 15-летнем возрасте уступила Элине Свитолиной.

Напомним, Костюк была последней украинкой на US Open.

В следующем раунде Осака сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 23:13
    0
    После Австралии 2018 Марту носили на руках.
    15 лет, третий круг шлема, ну и мастер-класс от Свитолиной.
    Дальше звёздная болезнь, смена тренера, влюбленность, психологическая яма.
    Казалось, на этом можно заканчивать с ожиданиями.
    Но, Бричека благополучно сплавили, мама смогла найти нужные аргументы, любовь прошла, повзрослела.
    Дальше карантин, упорный труд в зале, психолог, новый физио, тактика тащилка.
    И вот она - новая Марта!
    Многогранна, разнообразна, невероятно одаренная, ментально устойчива, подающая, подавляющая
    Можно снимать фильм о восхождении новой легенды Во как понесло
    Главное, что-бы всякие Бажины нас не заприметили, а то угробим ещё одну надежду
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.09.2020 23:12
    0
    Ще можна згадати, що Осака під час своїх успішних "походів" за титулами обидва рази обігрували українок, і обидві (Цуренко і Світоліна) були не зовсім готові через травми в попередніх матчах. Тут все майже повторюється, от і перевіримо)
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 04.09.2020 23:05
    -1
    Все дно, кроме Свитолиной.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 04.09.2020 22:46
    0
    Вболіваю за Даяну и Марту.Вони просто красуні,кожна по-своєму.Хай все в них буде гаразд.Катюші також більше удачних поєдинків.Це спорт і перемагають сильніші,а дівчатка то наші і ми всерівно будем за них вболівати.Вони стараються.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 04.09.2020 22:38
    0
    vital, 04.09.2020 22:25
    Марта провела 3 якісних матчі на шлемі. Великі спасибі Марті за позитивні емоції для українських вболівальників. Потужні подачі від Марти, красива різноманітна гра, феєрія біля сітки, пара виграних таїв це все залишиться приємними спогадами про гру Марти на американському мейджорі.
    Видно було, що під кінець втомилася Марта, багато зірваних м'ячів, м'язи вже не хотіли слухатися голову.
    Хочеться вірити що це був не поодинокий спалах, і Марта продовжить і надалі поступальний рух вгору. Осаці вже страшно, якою може стати Марта в майбутньому. Сподіваюся, вже скоро страшно перед Мартою стане багатьом у турі з вищого ешелону.
    Марті зичу здоров'я і впевненості у власних силах.
    +++
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.09.2020 22:30
    +2
    Ну і над реалізацією брейкпойнтів Марті треба ще добряче попрацювати: реалізація 1/9 із Севастовою і 1/8 сьогодні. Але не можна не відзначити, що на своїй подачі Марта рятувала гейми, навіть за наявності брейкпойнту, чи навіть кількох у суперниці.
    Ссылка
    sheremetaoleg2020
    online
      sheremetaoleg2020, 04.09.2020 22:30
    +2
    Дуже гарний поєдинок.Трохи не вистачало психологічної впевненості але тут уже й так видно великий прогрес.Час ще є.Але як вже хочеться щоб хтось із ваших виграв Великий Шолом.Надіюсь рано чи пізно це станеться.По потенсіалу Костюк точно не гірша від Світоліної
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.09.2020 22:25
    +9
    Марта провела 3 якісних матчі на шлемі. Великі спасибі Марті за позитивні емоції для українських вболівальників. Потужні подачі від Марти, красива різноманітна гра, феєрія біля сітки, пара виграних таїв це все залишиться приємними спогадами про гру Марти на американському мейджорі.
    Видно було, що під кінець втомилася Марта, багато зірваних м'ячів, м'язи вже не хотіли слухатися голову.
    Хочеться вірити що це був не поодинокий спалах, і Марта продовжить і надалі поступальний рух вгору. Осаці вже страшно, якою може стати Марта в майбутньому. Сподіваюся, вже скоро страшно перед Мартою стане багатьом у турі з вищого ешелону.
    Марті зичу здоров'я і впевненості у власних силах.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 04.09.2020 22:24
    +5
    Олег Тимофеюк, 04.09.2020 22:19
    Ура
    Что ты сидишь на этом сайте целыми днями и гадишь ,заведи себе девушку, или в твоём случае парня, глист убогий
    Ссылка
    Steep
      Steep, 04.09.2020 22:22
    +3
    Сразу скажу, что до старта US Open вообще ничего не ждал и думал, что турнир может не состоятся вообще. Поэтому, то что Марта смогла здесь набрать очки и призовые уже большой плюс.
    За сегодня обидно конечно, но значит еще время не пришло. Может оно и к лучшему, кто знает. Видно, что перерыв пошел на пользу, тренировалась, а не отдыхала и игра в целом на мой взгляд чуть улучшилась. Она более менее похоже на ту, которая у нее была пару лет назад. Из хорошего:
    - на подаче хоть хоть и были частые двойные, первой подпадает чаще) и летит остро, скорость тоже очень достойна;
    - игра у сетки. Марта не стесняется выходить вперед и сегодня много очков заработала именно таким образом.
    - в сложных моментах, покрайней мере старается держать себя в руках, хотя все же на концовку и не хватило
    Думаю, что она двигается в правильном направлении, главное огородить себя от всяких прохвостов в команде и, чтобы в ее окружении были люди, которые всегда поддержат.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.09.2020 22:19
    -8
    Ура
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 22:18
    +4
    Марта, Марточка, Мартулька
    Не останавливайся, детка!
    Переживём психологов, физио, кардио, диванных критиков, экспертов... И победим!
    Осака запомнила нашу звёздочку, коленки задрожали
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 04.09.2020 22:15
    +6
    Mazyr2412, 04.09.2020 22:07
    І я так вважаю. Не потрібно сильно хвалити. Робота не зроблена. Завдання не виконано. От якщо б перемогла- і в рейтингу піднялася би і ім'я прославила б. А так, вона гравець другої сотні і буде мати важкі сітки на турнірах. Роботи ще....
    а я з Вами не погоджуся, що робота не зроблена. Марта дуже пристойно сьогодні зіграла. Поразка - так, але за неї не має бути соромно. На жаль, хтось повинен був перемогти. Сьогодні це була Осака. Марті лише 18. Я вважаю, що мати знайде потрібні слова і цього разу депресії не буде. Через таки поразки закаляється характер.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2020 22:13
    +5
    За тай во втором сете Марте особенное спасибо
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.09.2020 22:12
    +4
    Если тренеры не угробят спортсменку - быть ей очень хорошей теннисисткой, дай Бог ей удачи в будущем.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 04.09.2020 22:12
    -1
    viktor112007, 04.09.2020 22:03
    Ястремська зараз дно позорне, на її гру без сліз дивитися неможливо. а рік тому, може більше, грала набагато краще. деградація очевидна
    Ой не робіть поспішні висновки,ще 2 тижні назад- Марта була відстій,а тепер королева. Час, тільки час покаже... А серцю не прикажиш- найбільш вболіваю за Даяну!
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    kollekciy
      kollekciy, 04.09.2020 22:08
    +2
    Марта молодець. Якщо б вийшло зіграти рівно, а не то вмикатися то вимикатися, перемогла б, можливо навіть 2-0. Не вистачило подачі попередньої гри. Одним словом якщо б зіграла як з Севастовою, отримала б перемогу.
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 04.09.2020 22:07
    +1
    Міг би бути інший результат? Звичайно міг би, але в 1 Сеті підвела подача, а в 3 досвіду. А так все нормально.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 04.09.2020 22:07
    -6
    kollekciy, 04.09.2020 21:59
    Потрапила таки Марта в психологічну ловушку 4-х невикористаних брейкпоінтів, таке в неї часто було й раніше. Тепер головне Марті не потрапити в дипресію як після 2 матчів з Гарсією. Бо реалізуй вона брейк, шанси на перемогу були б великі, а це давить на психіку більше ніж програти без шансів.
    І я так вважаю. Не потрібно сильно хвалити. Робота не зроблена. Завдання не виконано. От якщо б перемогла- і в рейтингу піднялася би і ім'я прославила б. А так, вона гравець другої сотні і буде мати важкі сітки на турнірах. Роботи ще....
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 04.09.2020 22:06
    +4
    Дякуємо за гру! Явно досвіду не вистачило, та і травма не додала впевненості.
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    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 04.09.2020 21:54
    +13
    Osaka: “She was so good. I’m kinda scared of how good she’ll be in the future”.
    Схоже, що тепер Наомі точно запам’ятає, хто така Костюк!
    Попри поразку, враження від гри позитивні, Марта себе ще точно покаже і це найкраща українська тенісистка, хто б там що не говорив.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.09.2020 21:49
    +13
    шкода, результат міг би бути зовсім іншим. 4 гейм 3 сету став вирішальним, могла робити 3:1 на свою користь. але віддала гейм і після нього не змогла відновитися, скоріш за все, насамперед суто психологічно не змогла.
    за турнір заслужила великий плюс та і за гру проти Осаки в цілому теж плюс
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    axylinam
    online
      axylinam, 04.09.2020 21:51
    +12
    А могло быть и наоборот,поведи Марта 3-1 в третьем сете,но всё равно Марта молодчинка, со временем заматереет и результаты придут
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2020 22:03
    +10
    Незважаючи на поразку, все не так погано. Хоча по першому сету вірогідність третього зовсім не проглядалась. Гра була схожою на поєдинок зі Світоліною на АО. Багато хвилювання, немає першої подачі, часті спроби завершувати розіграші в один удар, відповідно, помилки. А ближче до середини другої партії Марта, зрозумівши, що втрачати нічого, заспокоїлася. І одразу полетіла подача, і тактичні напрацювання, про які явно не тільки я казав перед матчем, пішли в хід. Виявилося, що при постійній зміні ритму Осака погано справляється з високими обертаннями. Плюс є відчуття, що на початку другого сета японка у себе в голові вже перемогла. І хоч на партію Марта не подала, але тримала японку під контролем, заслужено взявши сет.
    Але ментальна стійкість Костюк лише починає своє становлення. Тому, не зумівши зробити брейк у третій партії з 5 БП, ведучи 2:1, на фоні втоми та пошкодження гомілкостопа її гра просто розвалилася. Особисто я не можу серйозно за це її картати.
    Завдання-мінімум на гру Марта виконала. Те, що за умови виконання плану на гру, вона може грати на рівні топів, побачила і сама, і її команда. Над чим працювати, зрозуміло, спіймати зірку, як у 15 років, ніби підстав нема. Тому сподіваємось на подальший прогрес.
    Психологія і ще раз психологія, не втомлююся повторювати! Марті треба роздрукувати цей напис великими буквами і повісити у себе над ліжком.
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    Ilya
    online
      Ilya , 04.09.2020 21:47
    +10
    Марта молодец, несмотря на поражение.
    Возможно травма повлияла на конец встречи.
    Все равно, как по мне, психолог нужен и будет в топ 20 очень скоро.
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    vital
    online
      vital, 04.09.2020 22:25
    +9
    Марта провела 3 якісних матчі на шлемі. Великі спасибі Марті за позитивні емоції для українських вболівальників. Потужні подачі від Марти, красива різноманітна гра, феєрія біля сітки, пара виграних таїв це все залишиться приємними спогадами про гру Марти на американському мейджорі.
    Видно було, що під кінець втомилася Марта, багато зірваних м'ячів, м'язи вже не хотіли слухатися голову.
    Хочеться вірити що це був не поодинокий спалах, і Марта продовжить і надалі поступальний рух вгору. Осаці вже страшно, якою може стати Марта в майбутньому. Сподіваюся, вже скоро страшно перед Мартою стане багатьом у турі з вищого ешелону.
    Марті зичу здоров'я і впевненості у власних силах.
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    Ekvato
    online
      Ekvato, 04.09.2020 21:56
    +9
    Світоліна була розбомблена, Ястремська була розбомблена, а Марта з Осакою грала на рівних! Не вистачило досвіду з 2:1 у 3ому сеті зробити 3:1. Але гра Марти найбільш продумана, різноманітна, естетична, яскрава. Якщо Еліна-пахар, Даяна-пушер (потужність), то Марта-це розум, талант від Бога, різноманітність, чого першим двом не дано. Якщо тільке це не був спалах від падіння метеорита, то Марта має щанс стати суперновою зіркою, говорячи астрономічними термінами) Цікава думка Станіслава, що ж це насправді було на US open?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.09.2020 21:54
    +9
    ihor7003, 04.09.2020 21:51
    Це Україна! Скрізь жопа!
    Надінь стрінги!
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2020 21:51
    +9
    Двоякое впечатление от игры Марты сегодня. Она и близко не показала свой максимум. Проиграла прежде всего из-за своих эмоций. Но в целом за турнир Марте крепкие 11 балов. МОЛОДЕЦ! То ли еще будет!
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    Elis
      Elis, 04.09.2020 21:56
    +8
    То що, Наомі, тепер ти знаєш хто така Марта Костюк? Зачекай-но, багато крові вона ще в тебе в фіналах ВШ поп'є!
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    maxno
      maxno, 04.09.2020 21:46
    +7
    достойно играла сил не хватило и опыта!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 04.09.2020 22:15
    +6
    Mazyr2412, 04.09.2020 22:07
    І я так вважаю. Не потрібно сильно хвалити. Робота не зроблена. Завдання не виконано. От якщо б перемогла- і в рейтингу піднялася би і ім'я прославила б. А так, вона гравець другої сотні і буде мати важкі сітки на турнірах. Роботи ще....
    а я з Вами не погоджуся, що робота не зроблена. Марта дуже пристойно сьогодні зіграла. Поразка - так, але за неї не має бути соромно. На жаль, хтось повинен був перемогти. Сьогодні це була Осака. Марті лише 18. Я вважаю, що мати знайде потрібні слова і цього разу депресії не буде. Через таки поразки закаляється характер.
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 21:57
    +6
    Очень достойно от Мартуси!
    Заставила Наоми напрячься на полную.
    Чуть не хватило опыта зацепить этот злосчастный 4-й гейм, и ещё не известно чем бы закончилось
    Марта умничка, Даянке на заметку
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    captain2009
      captain2009, 04.09.2020 21:52
    +6
    Шкода... психологія, брак досвіду та нерви. Нічого. Дуже хочеться, щоб Марта скоріше зробила роботу над помилками. І хай оминуть її стороною травми. Одне можно сказати напевне - без Бричека це зовсім інша Марта.
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    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 04.09.2020 22:24
    +5
    Олег Тимофеюк, 04.09.2020 22:19
    Ура
    Что ты сидишь на этом сайте целыми днями и гадишь ,заведи себе девушку, или в твоём случае парня, глист убогий
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.09.2020 22:13
    +5
    За тай во втором сете Марте особенное спасибо
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.09.2020 22:03
    +5
    Mazyr2412, 04.09.2020 21:57
    Найталановитіша, мабуть, так. Но найкраща наразі Світоліна,хто там щоб не говорив! А вболіваю найбільш за Ястремську, якось так!
    Ястремська зараз дно позорне, на її гру без сліз дивитися неможливо. а рік тому, може більше, грала набагато краще. деградація очевидна
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 22:18
    +4
    Марта, Марточка, Мартулька
    Не останавливайся, детка!
    Переживём психологов, физио, кардио, диванных критиков, экспертов... И победим!
    Осака запомнила нашу звёздочку, коленки задрожали
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.09.2020 22:12
    +4
    Если тренеры не угробят спортсменку - быть ей очень хорошей теннисисткой, дай Бог ей удачи в будущем.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 04.09.2020 22:06
    +4
    Дякуємо за гру! Явно досвіду не вистачило, та і травма не додала впевненості.
    Ссылка
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