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  4. ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 августа 2024, 02:25 |
141
0

ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи присутствовал в Монако и слегка удивился соперникам его клуба

30 августа 2024, 02:25 |
141
0
ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Своих соперников узнал и столичный гранд Франции ПСЖ. На жеребьевке присутствовал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. В сети завирусилось фото лица 50-летнего катарского бизнесмена после оглашения результатов жеребьевки для его клуба.

Парижане проведут матчи против: Манчестер Сити, Баварии, Атлетико, Арсенала, ПСВ, РБ Зальцбург, Жироны, Штутгарта.

Нассер был слегка удивлен. Кроме того, ПСЖ придется играть в главном еврокубковом клубном турнире без своего многолетнего лидера Килиана Мбаппе, который летом ушел в Реал. Хотя, стоит заметить, что фанатам ПСЖ нравится игра их любимой команды без Килиана. Тому подтверждения две разгромные победы на старте Лиги 1: над Гавром (4:1) и Монпелье (6:0).

ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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