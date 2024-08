ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Своих соперников узнал и столичный гранд Франции ПСЖ. На жеребьевке присутствовал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. В сети завирусилось фото лица 50-летнего катарского бизнесмена после оглашения результатов жеребьевки для его клуба.

Парижане проведут матчи против: Манчестер Сити, Баварии, Атлетико, Арсенала, ПСВ, РБ Зальцбург, Жироны, Штутгарта.

Нассер был слегка удивлен. Кроме того, ПСЖ придется играть в главном еврокубковом клубном турнире без своего многолетнего лидера Килиана Мбаппе, который летом ушел в Реал. Хотя, стоит заметить, что фанатам ПСЖ нравится игра их любимой команды без Килиана. Тому подтверждения две разгромные победы на старте Лиги 1: над Гавром (4:1) и Монпелье (6:0).

The moment Nasser Al-Khelaifi and Luís Campos saw PSG get drawn with Man City, Bayern Munich, Atletico Madrid and Arsenal 😬😅 pic.twitter.com/xeYrjkEp1B