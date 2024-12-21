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  4. Сергей ЧУЙЧЕНКО: «От Динамо я ожидал большего в еврокубках»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 17:06
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Сергей ЧУЙЧЕНКО: «От Динамо я ожидал большего в еврокубках»

Экс-нападающий ряда клубов УПЛ высказался о результатах «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках

21 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 17:06
131
1
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «От Динамо я ожидал большего в еврокубках»
Сергей Чуйченко

Бывший форвард «Ворсклы» и «Александрии» Сергей Чуйченко высказал свое мнение об игре украинских клубов в еврокубках:

«От киевского «Динамо» я, конечно, ожидал большего. Как-то не получилось у них удачно сыграть в этом сезоне еврокубков. Впервые в истории динамовцы продемонстрировали такие результаты. Забили только один мяч, все матчи проиграли. Возможно, в двух оставшихся поединках киевляне настроятся и возьмут очки в копилку Украины. Хотя соперники в лице «Галатасарая» и «РФШ» тоже не слабые. Но все будет зависеть от того, каким будет у «Динамо» настроение и как они будут играть.

Относительно «Шахтера» можно сказать, что в принципе дончане в некоторых матчах неплохо сыграли. И «горняки» хотя бы взяли 4 очка! Но хочется, чтобы наши команды больше набирали баллов в копилку Украины для таблицы коэффициентов УЕФА. Я хочу акцентировать на том, что мы рассчитываем на «Шахтер» и «Динамо» по набору ими очков для копилки Украины! Это нужно для того, чтобы в следующих сезонах больше наших команд играло на еврокубковой арене».

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Сергей Чуйченко Динамо Киев Шахтер Донецк Лига Европы Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
Фраза не закінчена,я доповню: " Більшого, ніж забитий м'яч". 🤣🤣
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