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  4. Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Лига чемпионов
30 августа 2024, 02:05 |
316
0

Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?

Соперников в основном этапе главного еврокубкового клубного турнира узнал и Шахтер

30 августа 2024, 02:05 |
316
0
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Участие в главном еврокубковом клубном турнире примут 36 клубов, в том числе и один украинский – Шахтер Донецк.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Команды перед стартом жеребьевки были распределены по четырем корзинам. Каждый клуб проведет по 8 матчей: 4 – на домашнем поле, 4 – в гостях. Для каждого коллектива было определено 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Действующий обладатель трофея ЛЧ Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, получил следующих соперников: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест.

У грозного Манчестер Сити не менее интересные соперники: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован.

Потихоньку набирающая ход Барселону проведет поединки против: Боруссии Дортмунд, Аталанты, Бенфики, Янг Бойз, Црвены Звезды, Бреста, Монако.

Отдельно выделим кошмарный расклад для Бреста, для которого это первое в истории клуба выступление на евроарене: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.

Не забудем и про Жирону, цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, попавшая в ЛЧ во многом благодаря Артему Довбику. Красно-белые встретятся с: Ливерпулем, ПСЖ, Арсеналом, Миланом, Фейеноордом, ПСВ, Слованом, Штурмом.

Соперники команд в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:

  1. Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест.
  2. Манчестер Сити: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован.
  3. Бавария: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла.
  4. ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Жирона, Штутгарт.
  5. Ливерпуль: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.
  6. Интер: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта.
  7. Боруссия Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья.
  8. РБ Лейпциг: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм.
  9. Барселона: Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако.
  10. Байер: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест.
  11. Атлетико: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта.
  12. Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт.
  13. Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла.
  14. Бенфика: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако.
  15. Арсенал: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона.
  16. Брюгге: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм.
  17. Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.
  18. Милан: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован.
  19. Фейеноорд: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона.
  20. Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм.
  21. ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест.
  22. Динамо Загреб: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, РБ Зальцбург, Монако, Слован.
  23. РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта.
  24. Лилль: Реал, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико, Фейеноорд, Спортинг, Штурм, Болонья.
  25. Црвена Звезда: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз. Штутгарт, Монако.
  26. Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт.
  27. Селтик: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла.
  28. Слован: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона.
  29. Монако: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья.
  30. Спарта Прага: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт.
  31. Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако.
  32. Болонья: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг, Монако, Астон Вилла.
  33. Жирона: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм.
  34. Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован.
  35. Штурм: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест.
  36. Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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