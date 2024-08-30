Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Участие в главном еврокубковом клубном турнире примут 36 клубов, в том числе и один украинский – Шахтер Донецк.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Команды перед стартом жеребьевки были распределены по четырем корзинам. Каждый клуб проведет по 8 матчей: 4 – на домашнем поле, 4 – в гостях. Для каждого коллектива было определено 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Действующий обладатель трофея ЛЧ Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, получил следующих соперников: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест.

У грозного Манчестер Сити не менее интересные соперники: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован.

Потихоньку набирающая ход Барселону проведет поединки против: Боруссии Дортмунд, Аталанты, Бенфики, Янг Бойз, Црвены Звезды, Бреста, Монако.

Отдельно выделим кошмарный расклад для Бреста, для которого это первое в истории клуба выступление на евроарене: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.

Не забудем и про Жирону, цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, попавшая в ЛЧ во многом благодаря Артему Довбику. Красно-белые встретятся с: Ливерпулем, ПСЖ, Арсеналом, Миланом, Фейеноордом, ПСВ, Слованом, Штурмом.

Соперники команд в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25: