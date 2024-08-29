Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму

29 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. 36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2023/24, находился во второй корзине при жеребьевке ЛЧ и получил 8 соперников на осень и зиму.

Соперниками Шахтера стали: Бавария (Германия), Боруссия Дортмунд (Германия), Аталанта (Италия), Арсенал (Англия), Янг Бойз (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), Брест (Франция), Болонья (Италия).

Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Шахтеру впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 21–22 и 29 января 2025 года.

Лига чемпионов 2024/25

Соперники Шахтера

Из корзины 1 (дома): Бавария (Германия)

Из корзины 1 (в гостях): Боруссия Дортмунд (Германия)

Из корзины 2 (дома): Аталанта (Италия)

Из корзины 2 (в гостях) Арсенал (Англия)

Из корзины 3 (дома): Янг Бойз (Швейцария)

Из корзины 3 (в гостях): ПСВ (Нидерланды)

Из корзины 4 (дома): Брест (Франция)

Из корзины 4 (в гостях): Болонья (Италия)

Основной раунд. Даты матчей

1-й тур: 17–19 сентября 2024 года

2-й тур: 1–2 октября 2024 года

3-й тур: 22–23 октября 2024 года

4-й тур: 5–6 ноября 2024 года

5-й тур: 26–27 ноября 2024 года

6-й тур: 10–11 декабря 2024 года

7-й тур: 21–22 января 2025 года

8-й тур: 29 января 2025 года

Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов для каждой команды