Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда ЛЧ
29 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. 36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.
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Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2023/24, находился во второй корзине при жеребьевке ЛЧ и получил 8 соперников на осень и зиму.
Соперниками Шахтера стали: Бавария (Германия), Боруссия Дортмунд (Германия), Аталанта (Италия), Арсенал (Англия), Янг Бойз (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), Брест (Франция), Болонья (Италия).
Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).
В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Шахтеру впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 21–22 и 29 января 2025 года.
Лига чемпионов 2024/25
Соперники Шахтера
- Из корзины 1 (дома): Бавария (Германия)
- Из корзины 1 (в гостях): Боруссия Дортмунд (Германия)
- Из корзины 2 (дома): Аталанта (Италия)
- Из корзины 2 (в гостях) Арсенал (Англия)
- Из корзины 3 (дома): Янг Бойз (Швейцария)
- Из корзины 3 (в гостях): ПСВ (Нидерланды)
- Из корзины 4 (дома): Брест (Франция)
- Из корзины 4 (в гостях): Болонья (Италия)
Основной раунд. Даты матчей
- 1-й тур: 17–19 сентября 2024 года
- 2-й тур: 1–2 октября 2024 года
- 3-й тур: 22–23 октября 2024 года
- 4-й тур: 5–6 ноября 2024 года
- 5-й тур: 26–27 ноября 2024 года
- 6-й тур: 10–11 декабря 2024 года
- 7-й тур: 21–22 января 2025 года
- 8-й тур: 29 января 2025 года
Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов для каждой команды
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П. С. Це я озвучив думки Нью Зіленда. Не дякуйте.
Неплохие команды, удачи Шахтеру!!
29.08.2024 20:26 изменен
@PUMA Шахтар виграв від Барси а не зможе нічийку узяти з якимось ПСВ? Звичайно що може й програти 4-0 але може і виграти 1-0 як показує практика
(Сможет взять шахтёр хотя бы ничейку : , а то тут все то какой-то ПСВ который выиграл в одну калитку чемпионат в прошлом сезоне, оторвавшись от насильников шахтёра на огромное количество очков
тепер буде одна загальна турнірна таблиця на 36 команд !!!
дуже чудово !!!