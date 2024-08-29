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Лига чемпионов
29 августа 2024, 19:51 | Обновлено 29 августа 2024, 20:35
13294
95

Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда ЛЧ

29 августа 2024, 19:51 | Обновлено 29 августа 2024, 20:35
13294
95
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. 36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2023/24, находился во второй корзине при жеребьевке ЛЧ и получил 8 соперников на осень и зиму.

Соперниками Шахтера стали: Бавария (Германия), Боруссия Дортмунд (Германия), Аталанта (Италия), Арсенал (Англия), Янг Бойз (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), Брест (Франция), Болонья (Италия).

Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Шахтеру впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 21–22 и 29 января 2025 года.

Лига чемпионов 2024/25

Соперники Шахтера

  • Из корзины 1 (дома): Бавария (Германия)
  • Из корзины 1 (в гостях): Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Из корзины 2 (дома): Аталанта (Италия)
  • Из корзины 2 (в гостях) Арсенал (Англия)
  • Из корзины 3 (дома): Янг Бойз (Швейцария)
  • Из корзины 3 (в гостях): ПСВ (Нидерланды)
  • Из корзины 4 (дома): Брест (Франция)
  • Из корзины 4 (в гостях): Болонья (Италия)

Основной раунд. Даты матчей

  • 1-й тур: 17–19 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 1–2 октября 2024 года
  • 3-й тур: 22–23 октября 2024 года
  • 4-й тур: 5–6 ноября 2024 года
  • 5-й тур: 26–27 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 10–11 декабря 2024 года
  • 7-й тур: 21–22 января 2025 года
  • 8-й тур: 29 января 2025 года

Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов для каждой команды

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 97
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Віктор Коробка
Нормальний жереб - могло бути краще, але могло бути й гірше. Бажаємо українському клубу гідного виступу та проходу в наступний етап, незалежно від того, за кого хто вболіває в УПЛ.
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+9
Burevestnik
Шахтьор буде грати з командами набагато нижчим рівнем за Олександрію і Полісся.
за жеребом пощастило...   
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+7
PUMA
New Zealander давай заливал про минимум 1/8 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Всі команди слабенькі  - мінімум 1/8 шахтарі повинні виходити !!! Як не проходити такі команди,то які тоді ще ?!!  Чекаю на великі перемоги найсильнішого Шахтаря за всі часи ! 
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+5
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Лига
Могли быть по легче соперники, ну могло быть ещё хуже   2 победы будет норм, а если три было бы супер, и пару ничьих Удачи Чемпион Украины в этой обновленной Лиге Чемпионов 
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+5
Remark
Прохідний жереб. Шахтар великий клуб. Мінімум 1/8 в цьому сезоні. Бо Шахтар може стати новим Копенгагеном. І прошу не коверкайте слово Копенгаген, типу Впопенгаген. Не смішно.
П. С. Це я озвучив думки Нью Зіленда. Не дякуйте.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
С такой игрой как в прошлую субботу против Александрии,кроты могут вообще не выходить из раздевалки.
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+4
Main
О, Арсенал, как я хотел)👏
Неплохие команды, удачи Шахтеру!!
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+3
ZANREGENT1993
О!!! Получат полную торбу. Так что Лига Европы для ДК не такой уж и плохой вариант.
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+3
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Макс Максов
Могло бути і гірше, але й з такими суперниками (з 3-4 корзини) буде важко!
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+2
PUMA
Порн хаб на готове . Крысы вышли в ЛЧ 
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+2
Сергей Седьмой
Як на мене,то тут у Шахти класні шанси на 1/16 це точно!буде цікаво взагалі подивитись на цю ЛЧ!)
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+2
nick07
можна сказати що не пощастило, з 3 кошика випав один з найсильніших клубів, і з 4 двоє найсильніших  клубів (з 4 сильних що там були)
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+2
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PUMA
Помню был на матче крыс с Аталантой в Харькове, жду как минимум такого самого результата 
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+2
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Brian
В любом случае Шахтёр каждый год хоронят раньше времени, а он как наберал, так и будет наберать очки для Украины. Не удивлюсь если и в этом году, в том утопическом состоянии в котором они сейчас находяться, они наберут больше балов нежели Динамо с условным Карабахом, Тюном, Рапидом и т.д. Удачи всем нашим клубам.!
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+1
PUMA
New Zealander
29.08.2024 20:26 изменен
@PUMA Шахтар виграв від Барси а не зможе нічийку узяти з якимось ПСВ? Звичайно що може й програти 4-0 але може і виграти 1-0 як показує практика
(Сможет взять шахтёр хотя бы ничейку : , а то тут все то какой-то ПСВ который выиграл в одну калитку чемпионат в прошлом сезоне, оторвавшись от  насильников шахтёра на огромное количество очков 
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+1
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New Zealander
Якщо Шахтар виграє від Барси в ЛЧ то не бачу проблем взяти хоча б нічийку з Арсеналом і ПСВ та виграти від команд що послабше ПСВ та Арсенала. Тобто в ідеалі 11 очок можна взяти але це в ідеалі
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+1
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Burevestnik
йопрст...   !!!
тепер буде одна загальна турнірна таблиця на 36 команд !!!
дуже чудово !!!   
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+1
TolsTIyELF
Скупите нафиг пол бразилии, главное чтобы не было бондаря и матвиенко. Вместо ризныка Фесюна - и можно бороться со всеми. И перемагати.
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+1
FunnyCat_____
Бавария, Боруссия, Арсенал, ПСВ - это просто праздник какой то, а не жеребьевка!
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+1
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