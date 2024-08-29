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Лига чемпионов
29 августа 2024, 12:30 | Обновлено 29 августа 2024, 12:46
621
0

Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа

В связи с новым форматом турниров в процедуру жеребьевок внесены изменения

29 августа 2024, 12:30 | Обновлено 29 августа 2024, 12:46
621
0
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
УЕФА

В связи с новым форматом турниров в процедуру жеребьевок еврокубков УЕФА были внесены изменения.

Жеребьевки пройдут в конгресс-центре Гримальди Форум в Монте-Карло 29 августа (в 19:00 для Лиги чемпионов) и 30 августа (в 14:00 для Лиги Европы и в 15:30 для Лиги конференций).

Начиная с сезона 2024/25 в основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов, что даст возможность принять участие в основной сетке главного еврокубка дополнительно еще 4 командам. При новом формате каждая команда проведет 8 матчей против 8 разных соперников, а не по две встречи с тремя, как это было раньше. Новый формат обеспечит более конкурентоспособные и сбалансированные матчи на всех уровнях на протяжении всего общего этапа.

Чтобы определить 8 разных соперников, участники будут разделены на 4 корзины на основе их индивидуального клубного коэффициента на начало сезона (единственным исключением является действующий победитель Лиги чемпионов, который всегда занимает первое место в первой корзине). Затем каждая команда получит по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, а с другим – на выезде. Таким же образом пройдет жеребьевка в Лиге Европы, тогда как в Лиге конференций каждая команда встретится только с шестью соперниками (по одному из каждой из шести корзин).

На общем этапе команды не будут встречаться с соперниками из своей страны и могут сыграть максимум с двумя представителями одной ассоциации.

Новый формат требует новой концепции жеребьевки. Если применить старый формат жеребьевки группового этапа к новому общему этапу, то потребуется около 1000 шаров, при этом на столе должно быть не менее 36 чаш, что приведет к невыносимо долгой процедуре.

Все 36 команд будут выбраны вручную с использованием шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная программа случайным образом определит 8 соперников в 4 корзинах, которые будут отображены на экране в зале жеребьевки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома и какие – на выезде.

Жеребьевка начнется с корзины 1, в которой все 9 команд по очереди получат по 8 соперников. Процедура продолжится для остальных корзин в порядке убывания, пока все команды не получат по восемь соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьевки, предусмотренных регламентом (например, ограничения по странам и соперникам из одной ассоциации), а также поможет избежать тупиковых ситуаций на любой стадии процедуры.

Хотя к концу жеребьевки все команды узнают своих соперников, окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа, чтобы исключить пересечение с командами Лиги Европы и Лиги конференций, которые могут играть в том же городе в тот же день.

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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