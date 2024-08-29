Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо

Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Проигравшие команды перешли в Лигу Европы.

Уже известно 24 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.

28 августа в число участников Лиги Европы добавились: Карабах (Азербайджан), Славия Прага (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), Буде-Глимт (Норвегия).

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Корзина посева для киевского Динамо будет определена вечером 29 августа – это может быть 2-я, 3-я или 4-я.

Скорее всего, киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки ЛЕ, которая пройдет 30 августа в 14:00.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лига Европы 2024/25

Основной раунд

Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия), Славия Прага (Чехия)

Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия), Славия Прага (Чехия) Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания)

Реал Сосьедад (Испания) Корзина 2 : АЗ Алкмар (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), Фенербахче (Турция)

: АЗ Алкмар (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), Фенербахче (Турция) Корзина 2, 3 или 4: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Буде-Глимт (Норвегия), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина)

Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Буде-Глимт (Норвегия), Сен-Жилуаз (Бельгия), (Украина) Корзина 3 или 4: Мидтьюлланд (Дания), Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)

Корзины посева

Прогнозируемые корзины посева ЛЕ