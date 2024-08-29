Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
В участники ЛЕ добавились Карабах, Славия Прага, Мидтьюлланд, Буде-Глимт
Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Проигравшие команды перешли в Лигу Европы.
Уже известно 24 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.
28 августа в число участников Лиги Европы добавились: Карабах (Азербайджан), Славия Прага (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), Буде-Глимт (Норвегия).
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Корзина посева для киевского Динамо будет определена вечером 29 августа – это может быть 2-я, 3-я или 4-я.
Скорее всего, киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки ЛЕ, которая пройдет 30 августа в 14:00.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).
В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.
Лига Европы 2024/25
Основной раунд
- Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия), Славия Прага (Чехия)
- Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания)
- Корзина 2: АЗ Алкмар (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), Фенербахче (Турция)
- Корзина 2, 3 или 4: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Буде-Глимт (Норвегия), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина)
- Корзина 3 или 4: Мидтьюлланд (Дания), Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)
Корзины посева
Прогнозируемые корзины посева ЛЕ
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