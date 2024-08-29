29 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда квалификации Лиги чемпионов

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер будет находиться во второй корзине при жеребьевке ЛЧ.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров.

Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 19:00

Лига чемпионов 2024/25

Основной раунд. Корзины посева