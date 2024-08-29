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Лига чемпионов
29 августа 2024, 09:23 | Обновлено 29 августа 2024, 09:35
391
0

Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

29 августа в 19:00 в Монако пройдет жеребьевка основного раунда ЛЧ

29 августа 2024, 09:23 | Обновлено 29 августа 2024, 09:35
391
0
Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда квалификации Лиги чемпионов

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер будет находиться во второй корзине при жеребьевке ЛЧ.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров.

Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 19:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2024/25

Основной раунд. Корзины посева

  • Корзина 1. Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Реал Мадрид (Испания), ПСЖ (Франция), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Боруссия Дортмунд (Германия), РБ Лейпциг (Германия), Барселона (Испания)
  • Корзина 2. Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Аталанта (Италия), Ювентус (Италия), Бенфика (Португалия), Арсенал (Англия), Брюгге (Бельгия), Шахтер (Украина), Милан (Италия)
  • Корзина 3. Фейеноорд (Нидерланды), Спортинг (Португалия), ПСВ (Нидерланды), Динамо Загреб (Хорватия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция), Црвена Звезда (Сербия), Янг Бойз (Швейцария), Селтик (Шотландия)
  • Корзина 4. Слован Братислава (Словакия), Монако (Франция), Спарта Прага (Чехия), Астон Вилла (Англия), Болонья (Италия), Жирона (Испания), Штутгарт (Германия), Штурм (Австрия), Брест (Франция)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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