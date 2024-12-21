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Англия
21 декабря 2024, 12:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 12:57
228
0

Барселона и ПСЖ устроят трансферный поединок за вингера Ливерпуля

Луис Диас попал в сферу интересов двух грандов

21 декабря 2024, 12:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 12:57
228
0
Барселона и ПСЖ устроят трансферный поединок за вингера Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийским вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом интересуются «Барселона» и «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский и французский клубы рассматривают Диаса как приоритетный трансфер зимой, однако из-за высокой трансферной стоимости игрока, «ПСЖ» является фаворитом в подписании Диаса. Колумбийский вингер не уверен в своем будущем в «Ливерпуле». Диас хочет повышения зарплаты.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Диаса в 85 миллионов евро. Контракт игрока с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Диас провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Лаутаро Мартинеса.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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