Барселона и ПСЖ устроят трансферный поединок за вингера Ливерпуля

Колумбийским вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом интересуются «Барселона» и «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский и французский клубы рассматривают Диаса как приоритетный трансфер зимой, однако из-за высокой трансферной стоимости игрока, «ПСЖ» является фаворитом в подписании Диаса. Колумбийский вингер не уверен в своем будущем в «Ливерпуле». Диас хочет повышения зарплаты.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Диаса в 85 миллионов евро. Контракт игрока с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Диас провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Лаутаро Мартинеса.