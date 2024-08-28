Украина. Премьер лига28 августа 2024, 19:10 |
1861
1
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Канал 2+2 продолжит показ матчей киевлян
28 августа 2024, 19:10 |
1861
1
Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что киевский клуб вошел в телепул УПЛ, однако сохранил право продолжать транслировать свои домашние матчи чемпионата Украины на других платформах.
Сообщается, что домашние встречи «Динамо» теперь будет показывать канал УПЛ-ТБ, а также продолжит транслировать канал 2+2 и клубный канал на Youtube.
По сути, матчи «Динамо» остаются в свободном доступе.
Вместе с «Динамо» в телепул вошла «Заря».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2024, 16:19 6
Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень
Футбол | 28 августа 2024, 06:23 37
Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже
Футбол | 28.08.2024, 00:15
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Футбол | 28.08.2024, 19:19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Добре!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2024, 10:55 1
27.08.2024, 09:25 165
26.08.2024, 22:37 9
27.08.2024, 23:59 35
27.08.2024, 07:49 56
26.08.2024, 20:30 18
27.08.2024, 17:22 12
27.08.2024, 06:23 10