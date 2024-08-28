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  4. В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 19:10 |
1861
1

В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ

Канал 2+2 продолжит показ матчей киевлян

28 августа 2024, 19:10 |
1861
1
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что киевский клуб вошел в телепул УПЛ, однако сохранил право продолжать транслировать свои домашние матчи чемпионата Украины на других платформах.

Сообщается, что домашние встречи «Динамо» теперь будет показывать канал УПЛ-ТБ, а также продолжит транслировать канал 2+2 и клубный канал на Youtube.

По сути, матчи «Динамо» остаются в свободном доступе.

Вместе с «Динамо» в телепул вошла «Заря».

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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