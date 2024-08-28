Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
У наставника «Ромы» и Бриана Кристанте возник конфликт
Римская «Рома», в которую этим летом перешел украинский форвард Артем Довбик, неудачно начала сезон Серии А, набрав одно очко в двух турах.
По информации итальянских СМИ, напряжение в команде растет. На последней тренировке возник конфликт у наставника римлян Даниэле Де Росси и полузащитника Бриана Кристанте. Дело переросло даже в драку после резких высказываний от обоих.
«Рома» следующий матч в Серии А проведет в воскресенье, 1 сентября. «Волки» в Турине сыграют против самой титулованной итальянской команды - «Ювентуса».
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