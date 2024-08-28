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  4. Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Италия
28 августа 2024, 21:53 | Обновлено 28 августа 2024, 21:56
4082
4

Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали

У наставника «Ромы» и Бриана Кристанте возник конфликт

28 августа 2024, 21:53 | Обновлено 28 августа 2024, 21:56
4082
4
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Римская «Рома», в которую этим летом перешел украинский форвард Артем Довбик, неудачно начала сезон Серии А, набрав одно очко в двух турах.

По информации итальянских СМИ, напряжение в команде растет. На последней тренировке возник конфликт у наставника римлян Даниэле Де Росси и полузащитника Бриана Кристанте. Дело переросло даже в драку после резких высказываний от обоих.

«Рома» следующий матч в Серии А проведет в воскресенье, 1 сентября. «Волки» в Турине сыграют против самой титулованной итальянской команды - «Ювентуса».

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Даниэле Де Росси Бриан Кристанте Рома Рим драка чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник
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etorfine
Серйозні перспективи у команди)
Тренера поважають
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+6
EGOS
Довбіч, поняв куди ти попав? чи ще нє?
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+5
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Crimea
Циганський табір, яким був, таким і залишився Рома для ромів
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-2
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