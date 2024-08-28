Италия28 августа 2024, 11:52 |
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Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября поединок 3-го тура итальянской Серии А
28 августа 2024, 11:52 |
26
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В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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