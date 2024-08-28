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Италия
28 августа 2024, 11:52 |
26
0

Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября поединок 3-го тура итальянской Серии А

28 августа 2024, 11:52 |
26
0
Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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