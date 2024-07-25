Поражение Ротаня и Ко, скандал Аргентины, Довбика в Атлетико не будет?
Главные новости за 24 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 июля.
1А. Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Команда Ротаня забила после перерыва, но потом что-то пошло не по плану
1Б. РОТАНЬ: «Надо было побеждать. Детские ошибки привели к такому результату»
Наставник сборной Украины U-23 прокомментировал матч с Ираком U-23
2А. Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде
2Б. Франция с Анри разгромила США. Итоги дня футбольного турнира ОИ-2024
Голы у французов забили: Александр Ляказетт, Майкл Олисе, Лоик Баде
2В. Турнирная таблица ОИ-2024. Украина U-23 делит третье место с аргентинцами
На старте Олимпиады команда Руслана Ротаня уступила Ираку U-23
3А. Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Украинский форвард не полетел в Мадрид
3Б. Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
«Рома» заинтересована в приобретении украинского форварда из каталонской «Жироны»
4А. Стало известно, где состоятся зимние Олимпийские игры 2030
Игры пройдут во французских Альпах
4Б. Стало известно место проведения зимней Олимпиады-2034
Игры пройдут в Солт-Лейк-Сити (США)
5. Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии
Ангелина уступила Магдалене Френх в трех сетах
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Рамиреса в аренду в Аргентину с опцией выкупа
Венесуэльский нападающий будет выступать за «Тигре»
6Б. Клуб из MLS интересуется игроком Динамо. Он не входит в планы Шовковского
Антон Царенко может отправиться за океан на правах аренды
6В. Источник: именитый клуб Серии А работает над переходом форварда Динамо
Владислав Ванат может продолжить карьеру в Лацио
7А. Скандальный экс-вингер Шахтера близок к смене клуба
Тете вскоре может перейти из «Галатасарая» в «Панатинаикос»
7Б. Шахтер не будет подписывать вингера из Манчестер Сити. Какая причина?
Кайки больше не интересует донецкий клуб
8. ОФИЦИАЛЬНО. Бубка переизбран членом МОК на 8-летний срок
Переизбран был и действующий глава МОК Томас Бах
9А. Лига чемпионов. ПАОК с Тайсоном одержал домашнюю победу в квалификации Q2
Первая встреча между командами Целе и Слован завершилась вничью
9Б. Лига конференций. Демченко проиграл с Динамо Батуми, автогол Виды за АЕК
Украинский хавбек Сергей Вакуленко был удален в гостевом матче Пюника
10А. Украина на Олимпиадах. 2008-2021 – под звездами Ломаченко, Харлан и Чебана
Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх
10Б. 10 футболистов, на которых следует обратить внимание на Олимпиаде-2024
Sport.ua рассказывает о потенциально главных действующих лицах ОИ в Париже
10В. На домашней Олимпиаде французы постараются повторить успех Токио
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