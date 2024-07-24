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  4. Клуб из MLS интересуется игроком Динамо. Он не входит в планы Шовковского
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 12:45 | Обновлено 24 июля 2024, 13:17
2434
1

Клуб из MLS интересуется игроком Динамо. Он не входит в планы Шовковского

Антон Царенко может отправиться за океан на правах аренды

24 июля 2024, 12:45 | Обновлено 24 июля 2024, 13:17
2434
1
Клуб из MLS интересуется игроком Динамо. Он не входит в планы Шовковского
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

20-летним украинским хавбеком киевского «Динамо» Антоном Царенко интересуется клуб из MLS.

Об этом сообщает Telegram-канал «Інсайди від Пасічника 2.0», который одним из первых анонсировал назначения Александра Бабича на пост главного тренера «Черноморца» и переход Эдуарда Сарапия из «Днепра-1» в «Полесье».

Источник не называет конкретный клуб из-за океана, который готов подписать Царенко. Однако утверждает, что киевляне готовы отдать Антона в аренду, поскольку он не входит в планы наставника команды Александра Шовковского на сезон 2024/25.

В кампании 2023/24 хавбек отыграл 141 минуту в 7 матчах за «Динамо», но результативными действиями отличиться не сумел.

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Антон Царенко Александр Шовковский Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев аренда игрока
Даниил Агарков Источник: Telegram
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potemkin78
а мне он в товарняках понравился. голы забивал. правда использовали его непонятно. 
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