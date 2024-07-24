Клуб из MLS интересуется игроком Динамо. Он не входит в планы Шовковского

20-летним украинским хавбеком киевского «Динамо» Антоном Царенко интересуется клуб из MLS.

Об этом сообщает Telegram-канал «Інсайди від Пасічника 2.0», который одним из первых анонсировал назначения Александра Бабича на пост главного тренера «Черноморца» и переход Эдуарда Сарапия из «Днепра-1» в «Полесье».

Источник не называет конкретный клуб из-за океана, который готов подписать Царенко. Однако утверждает, что киевляне готовы отдать Антона в аренду, поскольку он не входит в планы наставника команды Александра Шовковского на сезон 2024/25.

В кампании 2023/24 хавбек отыграл 141 минуту в 7 матчах за «Динамо», но результативными действиями отличиться не сумел.