Украина. Премьер лига09 июля 2024, 16:39 |
246
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
45-летний специалист вернется в одесский клуб
09 июля 2024, 16:39 |
246
1
Александр Бабич стал главным тренером «Черноморца». Пресс-служба одесского клуба сообщила, что руководством клуба достигнута договоренность со специалистом.
Сообщается, что по прибытии Бабича в Украину, состоится его представление в качестве главного тренера команды.
Бабич уже возглавлял «моряков» в 2014-2017 годах. С 2022 года 45-летний тренер работал в Болгарии (с февраля 2024 – в команде «Пирин»).
Ранее сообщалось, что альтернативой Бабичу для «Черноморца» был Вячеслав Шевчук.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июля 2024, 15:57 7
Андрей хочет получить гарантии игровой практики
Футбол | 08 июля 2024, 20:23 10
Клуб рассчитывает все же найти инвестора
Футбол | 09.07.2024, 12:18
Футбол | 09.07.2024, 15:29
Теннис | 08.07.2024, 17:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Может он конечно и удивит, но я лично его считаю физруком и ничего он Черноморцу дать не сможет
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2024, 10:36 33
08.07.2024, 12:45
08.07.2024, 11:31 28
Другие виды
08.07.2024, 00:20
09.07.2024, 09:51 23
08.07.2024, 01:48 4
08.07.2024, 15:34 2