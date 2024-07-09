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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 16:39 |
246
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец

45-летний специалист вернется в одесский клуб

09 июля 2024, 16:39 |
246
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
ФК Черноморец. Александр Бабич

Александр Бабич стал главным тренером «Черноморца». Пресс-служба одесского клуба сообщила, что руководством клуба достигнута договоренность со специалистом.

Сообщается, что по прибытии Бабича в Украину, состоится его представление в качестве главного тренера команды.

Бабич уже возглавлял «моряков» в 2014-2017 годах. С 2022 года 45-летний тренер работал в Болгарии (с февраля 2024 – в команде «Пирин»).

Ранее сообщалось, что альтернативой Бабичу для «Черноморца» был Вячеслав Шевчук.

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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса чемпионат Болгарии по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Пирин Благоевград
Владимир Клепач Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 1
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sasha_d99
Может он конечно и удивит, но я лично его считаю физруком и ничего он Черноморцу дать не сможет
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