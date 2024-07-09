ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец

Александр Бабич стал главным тренером «Черноморца». Пресс-служба одесского клуба сообщила, что руководством клуба достигнута договоренность со специалистом.

Сообщается, что по прибытии Бабича в Украину, состоится его представление в качестве главного тренера команды.

Бабич уже возглавлял «моряков» в 2014-2017 годах. С 2022 года 45-летний тренер работал в Болгарии (с февраля 2024 – в команде «Пирин»).

Ранее сообщалось, что альтернативой Бабичу для «Черноморца» был Вячеслав Шевчук.