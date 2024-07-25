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25 июля 2024, 20:43 | Обновлено 25 июля 2024, 20:44
244
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 провела разминку перед матчем с Францией U-19

25 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

25 июля 2024, 20:43 | Обновлено 25 июля 2024, 20:44
244
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 провела разминку перед матчем с Францией U-19
УАФ. Дмитрий Михайленко

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в группе A заняла второе место (5 очков). Сине-желтые сыграли два матча вничью – с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а затем переиграли Италию (3:2).

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на матч с Францией U-19

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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