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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос распрощался с бразильским форвардом
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 22:47 | Обновлено 25 июля 2024, 23:05
507
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос распрощался с бразильским форвардом

Лукас Рангел провел в клубе из Ковалевки один сезон

25 июля 2024, 22:47 | Обновлено 25 июля 2024, 23:05
507
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос распрощался с бразильским форвардом
ФК Колос. Лукас Рангел

Клуб УПЛ «Колос» и бразильский форвард Лукас Рангел по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество.

Бразилец присоединился к клубу в преддверии сезона 2023/24.

Клуб поблагодарил Лукаса за сотрудничество и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей футбольной карьере.

В прошлом сезоне 29-летний бразилец Лукас Рангел провел за Колос 12 матчей и забил 1 мяч.

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Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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