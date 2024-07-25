Украина. Премьер лига25 июля 2024, 22:47 | Обновлено 25 июля 2024, 23:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос распрощался с бразильским форвардом
Лукас Рангел провел в клубе из Ковалевки один сезон
25 июля 2024, 22:47 | Обновлено 25 июля 2024, 23:05
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Клуб УПЛ «Колос» и бразильский форвард Лукас Рангел по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество.
Бразилец присоединился к клубу в преддверии сезона 2023/24.
Клуб поблагодарил Лукаса за сотрудничество и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей футбольной карьере.
В прошлом сезоне 29-летний бразилец Лукас Рангел провел за Колос 12 матчей и забил 1 мяч.
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