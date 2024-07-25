ОФИЦИАЛЬНО. Колос распрощался с бразильским форвардом

Клуб УПЛ «Колос» и бразильский форвард Лукас Рангел по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество.

Бразилец присоединился к клубу в преддверии сезона 2023/24.

Клуб поблагодарил Лукаса за сотрудничество и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей футбольной карьере.

В прошлом сезоне 29-летний бразилец Лукас Рангел провел за Колос 12 матчей и забил 1 мяч.