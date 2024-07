Романо: Рома готовит предложение по Довбику. Де Росси звонил Артему

Украинский нападающий Артем Довбик близок к переходу в Серию А.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Рома» обсуждает внутренне официальное предложение для отправки в Жирону по Артему Довбику. В свою очередь «Атлетико» Мадрид согласовал пакет в 40 млн евро с Жироной, но пока ждет одобрения по личным условиям.

Ключевым в сделке по нападающему может стать главный тренер итальянской команды – Де Росси, который несколько раз звонил Довбику.

Раннее сообщалось, что появился третий претендент на трансфер Артема.

