«Меня увольняют?». Раньери отреагировал на присутствие Юрича на игре

22 декабря в 17-м туре Серии А римская «Рома» разгромила «Парму» с счётом 5:0.

На послематчевой пресс-конференции с участием главного тренера римлян произошёл интересный эпизод. Клаудио Раньери получил вопрос от журналиста с фамилией Юрич (как и у бывшего главного тренера «Ромы», которого заменил Клаудио).

«Если бы я знал, что за игрой наблюдает Юрич, я бы подумал, что меня хотят уволить перед Рождеством. Я бы уже подумал, что они (руководство) снова его назначили.

Нужно быть осторожнее с такой фамилией», – прокомментировал Раньери.

«Рома» одержала уверенную победу над «Пармой». Украинский форвард Артем Довбик сыграл все 90 минут матча. На 8-й минуте Артем начал атаку, которая завершилась пенальти и первым забитым голом в матче. На 51-й минуте он отдал голевую передачу, а на 85-й и сам забил мяч.