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  4. «Меня увольняют?». Раньери отреагировал на присутствие Юрича на игре
Италия
22 декабря 2024, 17:17 |
1574
1

«Меня увольняют?». Раньери отреагировал на присутствие Юрича на игре

На пресс-конференции главного тренера «Ромы» произошел интересный эпизод

22 декабря 2024, 17:17 |
1574
1
«Меня увольняют?». Раньери отреагировал на присутствие Юрича на игре
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 17-м туре Серии А римская «Рома» разгромила «Парму» с счётом 5:0.

На послематчевой пресс-конференции с участием главного тренера римлян произошёл интересный эпизод. Клаудио Раньери получил вопрос от журналиста с фамилией Юрич (как и у бывшего главного тренера «Ромы», которого заменил Клаудио).

«Если бы я знал, что за игрой наблюдает Юрич, я бы подумал, что меня хотят уволить перед Рождеством. Я бы уже подумал, что они (руководство) снова его назначили.

Нужно быть осторожнее с такой фамилией», – прокомментировал Раньери.

«Рома» одержала уверенную победу над «Пармой». Украинский форвард Артем Довбик сыграл все 90 минут матча. На 8-й минуте Артем начал атаку, которая завершилась пенальти и первым забитым голом в матче. На 51-й минуте он отдал голевую передачу, а на 85-й и сам забил мяч.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери Рома Рим Артем Довбик Парма Иван Юрич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Він так іронізує бо справи у Роми пішли краще. Якщо б не пішли, змісту так говорити не було б. І якщо будуть шукати заміну то напевно не Юрича.
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