Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Рома и Атлетико. Появился третий претендент на трансфер Довбика
Испания
25 июля 2024, 12:24 |
1050
3

Не только Рома и Атлетико. Появился третий претендент на трансфер Довбика

За ситуацией Артема наблюдает и лондонский «Вест Хэм»

25 июля 2024, 12:24 |
1050
3
Не только Рома и Атлетико. Появился третий претендент на трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Кроме римской «Ромы», за ситуацией между украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком и мадридским «Атлетико» внимательно наблюдает лондонский «Вест Хэм», сообщает испанский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, во время последних переговоров «матрасники» не смогли окончательно достичь соглашения по условиям контракта с агентом 27-летнего футболиста.

Отмечается, что в ближайшее время представители игрока выслушают финансовое предложение «Ромы».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

По теме:
Романо: Довбик беседовал с тренером и легендой гранда Серии А
Источник: известна причина задержки трансфера Довбика в Атлетико
Нападающим Динамо интересовался английский клуб. Форвард мечтает про Реал
Рома Рим трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Вест Хэм трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»
Футбол | 25 июля 2024, 12:12 0
ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»
ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»

Нападающий «Динамо» высказался по поводу критики суперзвезд украинского футбола

Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 13:22 15
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как проходили футбольные турниры на Олимпийских играх

Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Футбол | 24.07.2024, 15:29
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
Олимпийские игры | 24.07.2024, 15:22
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
Футбол | 25.07.2024, 07:49
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Чудові новини для Атлетіко. Краще би в Челсі до Мудрика. А потім туди ще Судакова. Був би дрім-тім. Мудрик-Довбки-Судаков ... правда Челсі грали би в Чемпіоншипі. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 14
Олимпийские игры
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
23.07.2024, 11:07 1
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем