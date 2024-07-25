Не только Рома и Атлетико. Появился третий претендент на трансфер Довбика
За ситуацией Артема наблюдает и лондонский «Вест Хэм»
Кроме римской «Ромы», за ситуацией между украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком и мадридским «Атлетико» внимательно наблюдает лондонский «Вест Хэм», сообщает испанский журналист Маттео Моретто.
По информации источника, во время последних переговоров «матрасники» не смогли окончательно достичь соглашения по условиям контракта с агентом 27-летнего футболиста.
Отмечается, что в ближайшее время представители игрока выслушают финансовое предложение «Ромы».
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Actualización Artem Dovbyk.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2024
El Atlético llegó a un principio de acuerdo con el Girona por el [40M€, primas incluidas], pero durante la reunión mantenida ayer entre el Atlético y el agente del delantero ucraniano no se cerraron las condiciones.
No hay acuerdo en los términos… https://t.co/lLDNjZINtP
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