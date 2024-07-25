Не только Рома и Атлетико. Появился третий претендент на трансфер Довбика

Кроме римской «Ромы», за ситуацией между украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком и мадридским «Атлетико» внимательно наблюдает лондонский «Вест Хэм», сообщает испанский журналист Маттео Моретто.

По информации источника, во время последних переговоров «матрасники» не смогли окончательно достичь соглашения по условиям контракта с агентом 27-летнего футболиста.

Отмечается, что в ближайшее время представители игрока выслушают финансовое предложение «Ромы».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.