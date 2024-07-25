Молодежные турниры25 июля 2024, 21:43 | Обновлено 25 июля 2024, 21:50
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Франция U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19
25 июля 2024, 21:43 | Обновлено 25 июля 2024, 21:50
572
0
25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.
Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).
Франция U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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