25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

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В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).

Франция U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)