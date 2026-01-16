Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Кого он вообще возглавлял? Этот тренер меня удивил»
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 07:30 |
1040
1

Йожеф САБО: «Кого он вообще возглавлял? Этот тренер меня удивил»

Бывший наставник «Динамо» – о ЛНЗ и Пономареве

16 января 2026, 07:30 |
1040
1 Comments
Йожеф САБО: «Кого он вообще возглавлял? Этот тренер меня удивил»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями об УПЛ и лидере чемпионата ЛНЗ.

– Йожеф Йожефович, какой для вас оказалась первая часть чемпионата в украинской Премьер-лиге?

– Если честно, то у меня были сомнения в том, что сезон в Украине может начаться. Ведь ситуация очень сложная, учитывая, что в стране идет война. Эти постоянные тревоги и прерывания матчей не давали мне покоя. Однако сезон стартовал и прошел, хочу сказать, неплохо. Это не в плане качества футбола, а в том, что соревнования пока проходят практически без срывов. Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» вынесем за скобки.

Но опять же, из-за войны многим командам приходится выступать вне родных стен, а это не хорошо.

– Есть ли команда, которая вас приятно удивила?

– Без сомнения, это ЛНЗ. Их наставник Виталий Пономарев не имеет большого опыта руководства командами на высшем уровне. Кого он возглавлял? Только «Рух». Однако, приняв черкасскую команду, тренер показал свое умение, как за короткий срок слепить боеспособный коллектив. Уверен, что перед стартом сезона никто, в том числе и я, не ожидали увидеть ЛНЗ в качестве зимнего чемпиона.

По теме:
Экс-защитник Динамо: «Все было видно по лицам футболистов»
ВИДЕО. Снова вместе. Шахтер провел первую тренировку на сборах в Турции
Иван ФЕДЫК: «У нас есть все условия, кроме погоды»
Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Футбол | 16 января 2026, 00:10 2
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании

Игра против Расинга завершилась со счетом 2:0

Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов
Футбол | 16 января 2026, 04:16 0
Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов
Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор первого товарищеского матча украинского клуба в 2026 году

Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Футбол | 15.01.2026, 10:33
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AMUR
Може ти старий мадяр повчися в нього або для шахти порекомендуй
Ответить
-1
Популярные новости
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 12
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
15.01.2026, 21:37 1
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем