Йожеф САБО: «Кого он вообще возглавлял? Этот тренер меня удивил»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями об УПЛ и лидере чемпионата ЛНЗ.

– Йожеф Йожефович, какой для вас оказалась первая часть чемпионата в украинской Премьер-лиге?

– Если честно, то у меня были сомнения в том, что сезон в Украине может начаться. Ведь ситуация очень сложная, учитывая, что в стране идет война. Эти постоянные тревоги и прерывания матчей не давали мне покоя. Однако сезон стартовал и прошел, хочу сказать, неплохо. Это не в плане качества футбола, а в том, что соревнования пока проходят практически без срывов. Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» вынесем за скобки.

Но опять же, из-за войны многим командам приходится выступать вне родных стен, а это не хорошо.

– Есть ли команда, которая вас приятно удивила?

– Без сомнения, это ЛНЗ. Их наставник Виталий Пономарев не имеет большого опыта руководства командами на высшем уровне. Кого он возглавлял? Только «Рух». Однако, приняв черкасскую команду, тренер показал свое умение, как за короткий срок слепить боеспособный коллектив. Уверен, что перед стартом сезона никто, в том числе и я, не ожидали увидеть ЛНЗ в качестве зимнего чемпиона.