  4. Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Сборная УКРАИНЫ
14 января 2026, 18:57 |
Сергей Попов рассказал о периоде сотрудничества с Йожефом Сабо

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легендарный капитан донецкого Шахтера Сергей Попов рассказал о периоде сотрудничества с Йожефом Сабо в расположении национальной сборной Украины.

– Сабо был одним из самых эмоциональных тренеров, с которыми вы работали в сборной?

– Наверное, да. Йожеф Йожефович хорошо мог «пошуметь», но быстро успокаивался. В раздевалке он точно выделялся своей эмоциональностью среди всех остальных тренеров. Хотя в Шахтере Скала тоже был достаточно эмоционален – мог покричать, когда требовалось, – сказал Попов.

Йожеф Сабо дважды возглавлял национальную сборную Украины. Специалист работал с «сине-желтыми» в 1994 и с 1996 по 1999 годы.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
