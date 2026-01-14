Легенда Шахтера: «Сабо хорошо мог пошуметь, но быстро успокаивался»
Сергей Попов рассказал о периоде сотрудничества с Йожефом Сабо
Легендарный капитан донецкого Шахтера Сергей Попов рассказал о периоде сотрудничества с Йожефом Сабо в расположении национальной сборной Украины.
– Сабо был одним из самых эмоциональных тренеров, с которыми вы работали в сборной?
– Наверное, да. Йожеф Йожефович хорошо мог «пошуметь», но быстро успокаивался. В раздевалке он точно выделялся своей эмоциональностью среди всех остальных тренеров. Хотя в Шахтере Скала тоже был достаточно эмоционален – мог покричать, когда требовалось, – сказал Попов.
Йожеф Сабо дважды возглавлял национальную сборную Украины. Специалист работал с «сине-желтыми» в 1994 и с 1996 по 1999 годы.
