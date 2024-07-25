Франция U19

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25.07.2024 21:00 - : -
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25 июля 2024, 01:02 | Обновлено 25 июля 2024, 01:03
296
0

Франция U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка чемпионата Европы U-19

25 июля 2024, 01:02 | Обновлено 25 июля 2024, 01:03
296
0
Франция U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

В четверг, 25-го июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы U-19, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Белфасте (Северная Ирландия), на поле стадиона «Виндзор Парк», начало в 21:00.

Команда Дмитрия Михайленко с боями таки вышла из группы A, но для этого пришлось переиграть одного из фаворитов всего турнира – Италию. Теперь же задача проще не становится – на пути Франция, которая с первого места квартета B вышла и вовсе без поражений. Вдобавок ко всем проблемам на этом турнире, у нас вновь будет недобор кадров – дисквалифицированы три игрока основы: нападающий Пономаренко, опорник Ващенко и полузащитник Маткевич. Первая игра против хозяев турнира (0:0) показала, что заменять их особо неким.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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