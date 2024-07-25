Франция U19

В четверг, 25-го июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы U-19, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Белфасте (Северная Ирландия), на поле стадиона «Виндзор Парк», начало в 21:00.

Команда Дмитрия Михайленко с боями таки вышла из группы A, но для этого пришлось переиграть одного из фаворитов всего турнира – Италию. Теперь же задача проще не становится – на пути Франция, которая с первого места квартета B вышла и вовсе без поражений. Вдобавок ко всем проблемам на этом турнире, у нас вновь будет недобор кадров – дисквалифицированы три игрока основы: нападающий Пономаренко, опорник Ващенко и полузащитник Маткевич. Первая игра против хозяев турнира (0:0) показала, что заменять их особо неким.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.