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Евро
Франция U19
25.07.2024 21:00 – FT 1 : 0
УКРАИНА U19
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25 июля 2024, 23:41 | Обновлено 26 июля 2024, 00:40
2820
2

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0. Полуфинал Евро-2024. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

25 июля 2024, 23:41 | Обновлено 26 июля 2024, 00:40
2820
2
Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0. Полуфинал Евро-2024. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19 (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Единственный гол в матче для Франции забил Валентен Атангана ударом головой после углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Францией U-19 и Украиной U-19

В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).

Евро-2024. Полуфинал. 25 июля, Белфаст

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Валентен Атангана, 61

Видеозапись матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Valentin Atangana Edoa (Франция U19).
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Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-19 видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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chevars
Розходимося, французи швидші, технічниші та й розумніші. 1:0, це тільки початок
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