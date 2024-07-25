Франция U19

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19 (0:1).

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Поединок прошел на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Единственный гол в матче для Франции забил Валентен Атангана ударом головой после углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Францией U-19 и Украиной U-19

В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).

Евро-2024. Полуфинал. 25 июля, Белфаст

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Валентен Атангана, 61

Видеозапись матча