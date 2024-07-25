Франция U19

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0. Полуфинал Евро-2024. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19
25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19 (0:1).
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Поединок прошел на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
Единственный гол в матче для Франции забил Валентен Атангана ударом головой после углового.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Францией U-19 и Украиной U-19
В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).
Евро-2024. Полуфинал. 25 июля, Белфаст
Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0
Гол: Валентен Атангана, 61
Видеозапись матча
События матча
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