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26 июля 2024, 09:13 |
1433
4

«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19

Команда Дмитрия Михайленко не сумела справиться с Францией

26 июля 2024, 09:13 |
1433
4
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил поражение от сверстников из Франции (0:1) в полуфинале Евро-2024 U-19:

«Мы были конкурентны, создавали моменты и в первом, и во втором таймах. Хотелось бы, чтобы мы более качественно и спокойно контролировали мяч, тогда осталось бы больше сил на атаку.

За счет характера, желания и готовности вытянуть из себя что-то экстра мы создавали давление, и если бы немножко больше удачи, могли бы забить. Все игроки проявили себя. Все молодцы, отдали все силы и показали свое мастерство.

Эмоции немножко пройдут, и мы будем по-другому смотреть и на игру, и на результат. Для меня есть большой позитив в том, что мы вышли в финальную часть чемпионата мира, мы среди квартета лучших команд Европы.

Надо много работать, игроки почувствовали уровень и стандарты, к которым надо расти. Они плакали в раздевалке, были разочарованы, потому что это не была игра в одни ворота. Нам нужно больше работать, больше требовать от наших игроков. Они могут больше. Нам нужно лишь ставить цели и идти к ним».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Victor QA
В атаці  ніічого не показали, не було швидкого переходу в атаку. Французи більш якісну гру показали
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0
Дані Рохас
Какая разница, наш футбол умер, Днепр его убил
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-1
Андрей Головнин
Ганд. Оны! Плакали! 3.14доры! Сражаться надо за свою родину! 
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-1
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