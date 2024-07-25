Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией

Футбольных турниров под занавес жаркого июля стало слишком много для того, чтобы неподготовленный болельщик успевал за всеми ними следить. Только завершили мы разговор о Лиге чемпионов УЕФА, как сразу возникли футбольные соревнования на Олимпийских играх-2024, а четверг в этом плане был вообще фантастическим. Потому что в этот вечер почти в унисон с дебютом житомирского «Полесья» в еврокубках продолжались выступления сборной Украины среди юношей в возрасте до 19 лет на чемпионате Европы.

В этом соревновании коллектив Дмитрия Михайленко сумел выйти из непростой группы A с Италией, Норвегией и Северной Ирландией в качестве соперников со второго места, и все ради того, чтобы в полуфинальном раунде сыграть против Франции. Молодые «Les Bleus», которых, наверное, справедливо считают фаворитами всего турнира.

И когда наша игра на «Виндзор Парке» в Белфасте начиналась, мы уже знали, за что будем играть – за право противостоять Испании в финальной игре. Понимали это и соперники под руководством Бернарда Диомеде, поэтому старались действовать максимально осторожно. Пусть и исполнительское мастерство оставалось на стороне французов, но обещанного их прессой «безумного преимущества» и близко не было заметно на поле.

Зато Украина качественно оборонялась, почти ничего не давала создать соперникам, а сама взамен потом атаковала и уже дыбом должны были становиться волосы на голове вратаря Франции Бенгуи Жоао, потому что с теми ошибками, которые он иногда допускал, мы не забивали только чудом. Особенно у Михавко была отличная возможность, но он головой пробил мимо пустых ворот с критически близкого расстояния.

А еще был удар Гусева с правого фланга штрафной под занавес тайма, после чего звон перекладины, кажется, можно было услышать вплоть до возвращения команд на поле после отдыха. А что же до моментов вроде бы фаворитов пары? А кто-то вообще может вспомнить, когда Крапивцов до перерыва включался в игру?

После отдыха – да, действительно, наш вратарь должен был делать какие-то удивительные вещи, чтобы удерживать сначала ничейный счет, а затем и минимальное преимущество соперников. Франция забила. На 61 минуте, когда просто некому было конкурировать с Атангана во время подачи углового с левого фланга от Маюлю. И уже после этого досадного эпизода был совсем другой футбол.

Приходилось раскрываться команде Михайленко, и пока она ничего путного не могла создать впереди, то в защите едва не нахваталась дополнительных мячей, но Крапивцов сделал все, чтобы его все же признали лучшим вратарем турнира даже без факта выхода в финал. Мы таки проиграли этот матч, а французы, соответственно, будут играть против Испании.

Чемпионат Европы U-19. Полуфинал.

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Атангана, 61

Предупреждения: Сумаоро, 72 – Цуканов, 26, Синчук, 55

Франция U-19: Бенги – Сумаоро, Жаке, Гомис, Кюмбеди – Бенама, Маюлю (Амугу, 62), Атангана – Буабре (Баоя, 80), Нгура (Крупи, 62), Мишаль (Аики, 46).

Украина U-19: Крапивцов – Огарков, Михавко (Дигтярь, 79), Ермачков (Обинайя, 79), Гусев – Мельниченко – Гаджиев, Кревсун, Цуканов (Шевченко, 63), Синчук – Богданов (Тутеров, 46).

Арбитр: Ишмаэл Барбара (Мальта).

Стадион: «Виндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 9 (4) – 5 (1)

Угловые: 10 – 1

Оффсайды: 1 – 2.

ФРАНЦИЯ U-19 – УКРАИНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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