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Евро
Франция U19
25.07.2024 21:00 - : -
УКРАИНА U19
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25 июля 2024, 02:30 | Обновлено 25 июля 2024, 02:31
78
0

Франция U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

25 июля 2024, 02:30 | Обновлено 25 июля 2024, 02:31
78
0
Франция U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2024 U-19

25 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы U-19 между сборными Франции U-19 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Франция U-19

Максимальное количество очков, набранных в двух стартовых матчах, позволило сборной Франции занять место в финальной четверке главного континентального турнира. В первом туре французы совершили камбек и обыграли хорошо организованную Турцию со счетом 2:1, а затем одержали победу 4:2 над Данией. Во время финального матча группового этапа Les Bleuets благодаря подвигу вышедшего на замену Валентина Атанганы, который забил гол на 90-й минуте, сравняли счет с Испанией – 2:2.

Набрав очки в первых двух играх и обеспечив себе место в плей-офф Евро U-19, Бернар Диомед решил дать отдохнуть нескольким своим ключевым игрокам на третий матч группового этапа.

Хотя он, возможно, и не является первым выбором тренера, 18-летний нападающий Монако Саймон Буабре действительно несет угрозу воротам соперников. На его счету два забитых гола. Вполне возможно, что он выйдет на поле против украинцев с первых минут и нашей сборной обязательно нужно будет играть с ним очень и очень осторожно.

Ставки на матч Франция U-19 – Украина U-19

Украина U-19

Как и их соперники в битве за выход в полуфинал, сборная Украины U-19 вышла из своей группы А с «безупречной репутацией». Речь идет именно про то, что подопечные Дмитрия Михайленко пока ни разу не проиграли на турнире. Сине-желтые набрали похвальные пять очков из возможных девяти в трех матчах.

Расписав мировые с хозяевами турнира Северной Ирландией U-19 и Норвегией U-19 в скучных стартовых поединках без забитых мячей, Украина вновь обрела свой атакующий талант в решающий момент и одолела Италию U-19 в триллере на 5 голов (3:2) в третьем туре, обеспечив себе место в следующем этапе соревнований, а также гарантировав участие на ЧМ-2025 U-20.

В отличие от своего коллеги, Михайленко не мог позволить себе роскошь дать отдых своим ключевым игрокам стартового состава. И, к сожалению, выставить тот же состав на игру с французами не получится.

Одной из ключевых фигур в последней победе над Италией был нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко, который сначала отдал результативную передачу, а затем забил победный пенальти. Но из-за перебора желтых карточек он пропустит полуфинальную встречу. Также сине-желтым не помогут Даниил Ващенко и Андрей Маткевич. Но не будем забывать, что в нашей обойме есть Тимур Тутеров и Виктор Цуканов, которые на игру с итальянцами вышли только на последних минутах. Когда, если не сейчас, раскрыться и показать, на что способны?

Статистика личных встреч

Команды провели четыре очных поединка: два товарищеских и два на чемпионатах Европы. Счет в личных встречах 2:2. На Евро-2018 украинцы вырвали победу на 86-й минуте в последнем туре группового этапа благодаря голу Сергея Булецы. Тогда подопечные Петракова вышли из группы в плей-офф с первого места, но в полуфинале разгромно проиграли будущим триумфатором португальцам со счетом 0:5.

Прогноз на матч Франция U-19 – Украина U-19

Естественно, Франция – явный фаворит. Французы более отдохнувшие и у них нет кадровых потерь, в отличии от украинской команды. Но не хочется верить, а тем более ставить на то, что наша сборная проиграет или проиграет без шансов. Попробуем заиграть вариант «обе забьют – да» за коэффициент 1.81.

Прогноз Sport.ua
Франция U19
25 июля 2024 -
21:00
УКРАИНА U19
Обе команды забьют 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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