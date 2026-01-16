Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Англия
16 января 2026, 08:17 |
336
1

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

16 января 2026, 08:17 |
336
1 Comments
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, вероятно, уже сыграл последний матч за лондонский клуб, сообщает Goal.com.

«Несмотря на некоторые положительные сигналы, реальность такова, что Мудрик, вероятно, провел свой последний официальный матч за «Челси». Если Футбольная ассоциация Англии (FA) официально дисквалифицирует его, то клуб может пойти по пути расторжения контракта, как это произошло с Полем Погба в «Ювентусе».

«Челси» уже фактически готовится к жизни без украинца: летом клуб подписал вингеров Джейми Гиттенса и Алехандро Гарначо, которые играют на левом фланге, а юный Эштевау Вильян завершил предварительно согласованный трансфер на «Стэмфорд Бридж».

Даже номер на форме Мудрика уже передали другому игроку – Коул Палмер получил «десятку», которую ранее носил украинский футболист. Все это свидетельствует, что время Мудрика в «Челси» подходит к концу, независимо от решения FA по его делу», – говорится в сообщении издания.

По теме:
ФОТО. Три года назад Мудрик перешел из Шахтера в Челси. Пауза из-за допинга
Робертсон удивил заявлением: будущее у Ливерпуля под вопросом
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси дисквалификация допинг
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо: «Балистика прилетела с другой стороны моей квартиры»
Футбол | 15 января 2026, 23:34 1
Экс-игрок Динамо: «Балистика прилетела с другой стороны моей квартиры»
Экс-игрок Динамо: «Балистика прилетела с другой стороны моей квартиры»

Сергей Чоботенко прокомментировал обстрел Киева

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 15 января 2026, 13:51 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Дерби Манчестера, Ярмолюк против «Челси», Забарный против «догов», «Реал» без Хаби

Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов
Футбол | 16.01.2026, 04:16
Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов
Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15.01.2026, 12:11
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Keen Vision
Ще тиждень тому той же Goal.com абсолютно протилежне писав)
Ответить
0
Популярные новости
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
15.01.2026, 04:40 4
Теннис
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
15.01.2026, 21:37 1
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 20
Биатлон
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем