В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, вероятно, уже сыграл последний матч за лондонский клуб, сообщает Goal.com.

«Несмотря на некоторые положительные сигналы, реальность такова, что Мудрик, вероятно, провел свой последний официальный матч за «Челси». Если Футбольная ассоциация Англии (FA) официально дисквалифицирует его, то клуб может пойти по пути расторжения контракта, как это произошло с Полем Погба в «Ювентусе».

«Челси» уже фактически готовится к жизни без украинца: летом клуб подписал вингеров Джейми Гиттенса и Алехандро Гарначо, которые играют на левом фланге, а юный Эштевау Вильян завершил предварительно согласованный трансфер на «Стэмфорд Бридж».

Даже номер на форме Мудрика уже передали другому игроку – Коул Палмер получил «десятку», которую ранее носил украинский футболист. Все это свидетельствует, что время Мудрика в «Челси» подходит к концу, независимо от решения FA по его делу», – говорится в сообщении издания.