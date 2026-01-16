Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 07:30
1

Экс-защитник Динамо: «Все было видно по лицам футболистов»

Николай Морозюк высказал свое мнение относительно неудач «бело-синих» в текущем сезоне

Экс-защитник Динамо: «Все было видно по лицам футболистов»
Динамо. Николай Морозюк

Бывший вице-капитан «Динамо» Николай Морозюк в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua определил причины неудачных результатов команды в первой части сезона.

– Я, как бывший футболист «Динамо», возможно, немного больше знаю эту кухню, – сказал Морозюк. – Плюс, картинка со стороны дает мне возможность делать свой личный анализ.

На мой взгляд, Александр Шовковский потерял связь с подопечными. Со стороны футболистов на поле не было жизни. В «Динамо» всегда приходится действовать под давлением. И уже при первом же неудачном результате следует критика. В такие моменты на первый план обязан выходить главный тренер, который не должен дать игрокам опуститься в психологическую яму. Но когда после первой, второй, третьей осечки команда начинала играть, то по лицам ребят видно, что они не верят в свои силы.

К подобным проблемам нужно подходить комплексно, а не винить только футболистов. У «Динамо» было много ярких побед и на это все равняются, но сегодня, есть сегодня. Тем не менее, я не верю, что у «Динамо» критически слабые исполнители. При качественном подходе к работе все должно наладиться.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
