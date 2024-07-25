Расписание украинских теннисисток на ОИ-2024 на 27 июля
В субботу на корты Парижа выйдут пять украинок
27 июля украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх в Париже.
В первых игровой день на грунтовые корты выйдут Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк в одиночном разряде, а также сестры Людмила Киченок и Надежда Киченок в парном.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Первый раунд одиночного разряда
Корт №12. 1 запуск (13:00)
Ангелина Калинина – Аранча Рус
Корт №8. 2 запуск (14:30*)
Даяна Ястремская – Лаура Пигосси
Корт №7. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк [12] – Юлия Путинцева
Первый раунд парного разряда
Корт №10. 3 запуск (16:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Чжэн Сайсай / Ван Синьюй
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