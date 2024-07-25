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Теннис
25 июля 2024, 21:58 |
824
0

Расписание украинских теннисисток на ОИ-2024 на 27 июля

В субботу на корты Парижа выйдут пять украинок

25 июля 2024, 21:58 |
824
0
Расписание украинских теннисисток на ОИ-2024 на 27 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 июля украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх в Париже.

В первых игровой день на грунтовые корты выйдут Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк в одиночном разряде, а также сестры Людмила Киченок и Надежда Киченок в парном.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Первый раунд одиночного разряда

Корт №12. 1 запуск (13:00)
Ангелина Калинина Аранча Рус

Корт №8. 2 запуск (14:30*)
Даяна Ястремская Лаура Пигосси

Корт №7. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк [12] – Юлия Путинцева

Первый раунд парного разряда

Корт №10. 3 запуск (16:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок Чжэн Сайсай / Ван Синьюй

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теннис расписание Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 Ангелина Калинина Марта Костюк Людмила Киченок Надежда Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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