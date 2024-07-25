ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини
Эжени Бушар не выступала в Туре с сентября 2023 года
30-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар потренировалась на корте в бикини.
Соответствующие фото и видео девушка опубликовала в своем Instagram.
Бушар готовится к турниру WTA 1000 в Торонто, организаторы которого предоставили ей wild card.
Экс-пятая ракетка мира сейчас занимает 522-е место в рейтинге WTA. В последний раз она выступала на таком уровне в сентябре прошлого года в Гвадалахаре.
ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини
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