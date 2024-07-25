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  4. ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини
WTA
25 июля 2024, 21:05 |
1113
0

ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини

Эжени Бушар не выступала в Туре с сентября 2023 года

25 июля 2024, 21:05 |
1113
0
ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини
Instagram. Эжени Бушар

30-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар потренировалась на корте в бикини.

Соответствующие фото и видео девушка опубликовала в своем Instagram.

Бушар готовится к турниру WTA 1000 в Торонто, организаторы которого предоставили ей wild card.

Экс-пятая ракетка мира сейчас занимает 522-е место в рейтинге WTA. В последний раз она выступала на таком уровне в сентябре прошлого года в Гвадалахаре.

ФОТО. Одна из самых сексуальный теннисисток потренировалась в бикини

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Эжени Бушар фото видео тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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