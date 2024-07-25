Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
Норвегия в серии пенальти одолела Турцию и заняла 5-е место на Евро-2024 U-19
25 июля в Белфасте на Евро-2024 U-19 состоялся матч за 5-е место. В нем встретились команды, занявшие в групповом раунде третьи места.
Сборная Норвегии U-19 обыграла команду Турции U-19 в серии пенальти (1:1, пен. 10:9).
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Команды обменялись голами в основное время матча, а для определения понадобилось пробить по 10 пенальти. И только в 10-й попытке неудачно исполнил удар турецкий футболист Гезек.
Норвегия U-19 заняла 5-е место и получала путевку на чемпионат мира 2025 U-20, который пройдет в Чили. Ранее на этот ЧМ вышли полуфиналисты турнира: Испания U-19, Италия U-19, Франция U-19, Украина U-19.
В полуфинале Испания U-19 обыграла Италию U-19 (1:0 д.в.), а второго финалиста определят сборные Франции U-19 и Украины U-19.
Финальный матч запланирован на 28 июля в Белфасте.
Команды от Европы, которые вышли на ЧМ-2025 U-20
Евро-2024 U-19
Матч за 5-е место. Белфаст (Северная Ирландия), 25 июля
Норвегии U-19 – Турция U-19 – 1:1 (пен. 10:9)
Голы: Холтен, 16 – Вурал, 81
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