Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
В другом полуфинале сыграют Франция U-19 и Испания U-19
25 июля в Белфасте состоялся полуфинальный матч Евро-2024 U-19 и определен первый финалист турнира.
Сборная Испании обыграла команду Италии в овертайме со счетом 1:0.
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Единственный в матче гол забил Поль Фортуни на 100-й минуте, и испанцы вышли в финал
В другом полуфинале в 21:00 сыграют сборные Франции U-19 и Украины U-19. Поединок пройдет на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст.
Финальный матч запланирован на 28 июля в Белфасте.
Евро-2024 U-19. 1/2 финала
Белфаст (Северная Ирландия), 25 июля
15:00. Италия U-19 – Испания U-19 – 0:1
Гол: Поль Фортуни, 100
21:00. Франция U-19 – Украина U-19
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