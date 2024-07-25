Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19

25 июля в Белфасте состоялся полуфинальный матч Евро-2024 U-19 и определен первый финалист турнира.

Сборная Испании обыграла команду Италии в овертайме со счетом 1:0.

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Единственный в матче гол забил Поль Фортуни на 100-й минуте, и испанцы вышли в финал

В другом полуфинале в 21:00 сыграют сборные Франции U-19 и Украины U-19. Поединок пройдет на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст.

Финальный матч запланирован на 28 июля в Белфасте.

Евро-2024 U-19. 1/2 финала

Белфаст (Северная Ирландия), 25 июля

15:00. Италия U-19 – Испания U-19 – 0:1

Гол: Поль Фортуни, 100

21:00. Франция U-19 – Украина U-19

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