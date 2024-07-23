Франция U19

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в группе A заняла второе место (5 очков). Сине-желтые сыграли два матча вничью – с Северной Ирландией (0:0), и Норвегией (0:0), а затем переиграли Италию (3:2).

Команда Франции выиграла группу B (7 очков), вырвав ничью на последних минутах с командой Испании (2:2). Перед тем французы переиграли Турцию (2:1) и Данию (4:2).

В другом полуфинале 23 июля в 16:00 в Белфасте играют команды Италии и Испании.

Сетка плей-офф

Франция U-19 – Украина U-19. Полуфинал ЧЕ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция проводится на региональных каналах Суспільне.

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.