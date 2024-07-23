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Евро
Франция U19
25.07.2024 21:00 - : -
УКРАИНА U19
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23 июля 2024, 17:41 | Обновлено 23 июля 2024, 18:56
776
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Франция U-19 – Украина U-19. Полуфинал ЧЕ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 июля в 21:00 матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

23 июля 2024, 17:41 | Обновлено 23 июля 2024, 18:56
776
0
Франция U-19 – Украина U-19. Полуфинал ЧЕ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в группе A заняла второе место (5 очков). Сине-желтые сыграли два матча вничью – с Северной Ирландией (0:0), и Норвегией (0:0), а затем переиграли Италию (3:2).

Команда Франции выиграла группу B (7 очков), вырвав ничью на последних минутах с командой Испании (2:2). Перед тем французы переиграли Турцию (2:1) и Данию (4:2).

В другом полуфинале 23 июля в 16:00 в Белфасте играют команды Италии и Испании.

Сетка плей-офф

Франция U-19 – Украина U-19. Полуфинал ЧЕ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция проводится на региональных каналах Суспільне.

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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