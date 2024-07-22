Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале

22 июля в Северной Ирландии состоялись заключительные два матча группового раунда чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

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После группового раунда в полуфиналы вышли по две лучших команды из каждой группы. Определены все полуфиналисты чемпионата Европы U-19.

В полуфиналах 25 июля в Белфасте сыграют:

16:00. Италия – Испания

21:00. Франция – Украина

Соперником Украины в полуфинале стал победитель группы B – команда Франции (7 очков).

ВИДЕО в Telegram. Голы матча Испании и Франции

Интересно, что Франция в драматичном решающем матче за лидерство в группе B против Испании сравняла счет на последних минутах (2:2).

Группа A: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (5), 3. Норвегия (4), 4. Северная Ирландия (1).

Группа B: 1. Франция (7 очков), 2. Испания (5), 3. Турция (2), 4. Дания (1).

Пять лучших команд турнира (включая 4 полуфиналистов) получают путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места – Норвегия и Турция – 25 июля разыграют 5-й пропуск на ЧМ. Финальный матч турнира запланирован на 28 июля в Белфасте.

Днем ранее украинцы одержали волевую победу над Италией (3:2) благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко. Команда Дмитрия Михайленко заняла второе место в группе A, позади Италии.

Евро-2024 U-19

Группа B. 3-й тур, 22 июля

Испания – Франция – 2:2

Голы: Родригес, 65, Симо, 75 – Буабре, 13, Атангана Едоа, 90.

Турция – Дания – 3:3

Голы: Барс, 27, Йылдырым, 53, Сарикайя, 70 – Швартау, 18, Гогорза, 64, Симмельхак, 76

Турнирная таблица