Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией
22 июля в Северной Ирландии состоялись заключительные два матча группового раунда чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.
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После группового раунда в полуфиналы вышли по две лучших команды из каждой группы. Определены все полуфиналисты чемпионата Европы U-19.
В полуфиналах 25 июля в Белфасте сыграют:
- 16:00. Италия – Испания
- 21:00. Франция – Украина
Соперником Украины в полуфинале стал победитель группы B – команда Франции (7 очков).
ВИДЕО в Telegram. Голы матча Испании и Франции
Интересно, что Франция в драматичном решающем матче за лидерство в группе B против Испании сравняла счет на последних минутах (2:2).
Группа A: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (5), 3. Норвегия (4), 4. Северная Ирландия (1).
Группа B: 1. Франция (7 очков), 2. Испания (5), 3. Турция (2), 4. Дания (1).
Пять лучших команд турнира (включая 4 полуфиналистов) получают путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места – Норвегия и Турция – 25 июля разыграют 5-й пропуск на ЧМ. Финальный матч турнира запланирован на 28 июля в Белфасте.
Днем ранее украинцы одержали волевую победу над Италией (3:2) благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко. Команда Дмитрия Михайленко заняла второе место в группе A, позади Италии.
Евро-2024 U-19
Группа B. 3-й тур, 22 июля
Испания – Франция – 2:2
Голы: Родригес, 65, Симо, 75 – Буабре, 13, Атангана Едоа, 90.
Турция – Дания – 3:3
Голы: Барс, 27, Йылдырым, 53, Сарикайя, 70 – Швартау, 18, Гогорза, 64, Симмельхак, 76
Турнирная таблица
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