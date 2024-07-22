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Евро
Испания U19
22.07.2024 21:00 – FT 2 : 2
Франция U19
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22 июля 2024, 22:59 | Обновлено 22 июля 2024, 23:18
1586
1

Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале

Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией

22 июля 2024, 22:59 | Обновлено 22 июля 2024, 23:18
1586
1
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
УАФ

22 июля в Северной Ирландии состоялись заключительные два матча группового раунда чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После группового раунда в полуфиналы вышли по две лучших команды из каждой группы. Определены все полуфиналисты чемпионата Европы U-19.

В полуфиналах 25 июля в Белфасте сыграют:

  • 16:00. Италия – Испания
  • 21:00. Франция – Украина

Соперником Украины в полуфинале стал победитель группы B – команда Франции (7 очков).

ВИДЕО в Telegram. Голы матча Испании и Франции

Интересно, что Франция в драматичном решающем матче за лидерство в группе B против Испании сравняла счет на последних минутах (2:2).

Группа A: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (5), 3. Норвегия (4), 4. Северная Ирландия (1).

Группа B: 1. Франция (7 очков), 2. Испания (5), 3. Турция (2), 4. Дания (1).

Пять лучших команд турнира (включая 4 полуфиналистов) получают путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места – Норвегия и Турция – 25 июля разыграют 5-й пропуск на ЧМ. Финальный матч турнира запланирован на 28 июля в Белфасте.

Днем ранее украинцы одержали волевую победу над Италией (3:2) благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко. Команда Дмитрия Михайленко заняла второе место в группе A, позади Италии.

Евро-2024 U-19

Группа B. 3-й тур, 22 июля

Испания – Франция – 2:2

Голы: Родригес, 65, Симо, 75 – Буабре, 13, Атангана Едоа, 90.

Турция – Дания – 3:3

Голы: Барс, 27, Йылдырым, 53, Сарикайя, 70 – Швартау, 18, Гогорза, 64, Симмельхак, 76

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Ага, така драма-драма, що останні три хвилини ВСІ гравці Франції і Іспанії буквально стояли на місці, не зробивши жодного кроку, чекаючи на фінальний свисток. Ні, правда, за три хвилини ЖОДНОГО кроку, два іспанці ліниво перекатували м'яча один одному, навіть не глядячи на суперників. Було очевидно, що це договорняк. Так тупо розписувати нічейку - я такого давно не бачив. Дуже гарно було б наказати за таке, але, нажаль з такими кадровими проблемами, як в нашій збірній перед півфіналом... це буде гіперскладно. Але сподіваємось, що тим, хто вийде на поле в нашій збірній вистачить завзятості і характеру зіграти за тих, хто травмований і діскваліфікований
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