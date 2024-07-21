Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?

Вечером 21 июля в сборная Украины U-19 выиграла матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19 (3:2).

Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия). Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.

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Украинцы одержали волевую победу благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко. Команда Дмитрия Михайленко заняла второе место в группе, позади Италии.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Украина (5), Норвегия (4), Северная Ирландия (1).

Кроме выхода в полуфинал – сборная Украины также получила пропуск на ЧМ-2025 U-20. Пять лучших сборных турнира поедут на чемпионат мира U-20.

Норвегия заняла третье место в группе, выиграв у Северной Ирландии (2:0) благодаря дублю Даниэля Браута. Норвежцы теперь сыграют матч за 5-е место и последнюю путевку на ЧМ-2025 U-20.

Соперник Украины в полуфинале будет определен позже – им станет победитель группы B – Франция (6 очков) или Испания (4). Матч между этими командами пройдет 22 июля, для победы в группе французов устраивает ничья, а испанцам нужна победа.

Евро-2024 U-19. 3-й тур. Группа A

Северная Ирландия, 21 июля

21:00. Украина U-19 – Италия U-19 – 3:2

Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен) – Эбоне, 34, Романо, 52

21:00. Норвегия U-19 – Северная Ирландия U-19 – 2:0

Голы: Браут, 34, 65

Турнирная таблица