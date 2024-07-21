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Евро
УКРАИНА U19
21.07.2024 21:00 – FT 3 : 2
Италия U19
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Чемпионат Европы
21 июля 2024, 22:56 | Обновлено 22 июля 2024, 00:00
4493
12

Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию

Украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы

21 июля 2024, 22:56 | Обновлено 22 июля 2024, 00:00
4493
12
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
УЕФА

Сборная Украины U-19 провела заключительный матч группового турнира чемпионата Европы. Сыграв в две нулевые ничьи, наша команда оказалась в довольно непростой ситуации, ведь для гарантированного выхода в полуфинал нужно было обыгрывать сборную Италии. А итальянцы являются действующими победителями европейского первенства вековой категории до 19 лет.

В начале встречи номинальные гости организовали два голевых момента у наших ворот. Сначала Маньи из центра штрафной пробил выше ворот, а затем Эбоне, замыкавший прострел, отправил мяч рядом со штангой. Ответ украинцев был неожиданным и завершился неприятностями для сборной Италии. После заброса Гусева и позиционной ошибки Паньюкко Синчук технично перебросил футбольный снаряд через голкипера.

Итальянцы завладели преимуществом и активно искали подходы к нашей штрафной. Вскоре после пропущенного Италией гола счет мог сравнять Сиа, но Крапивцов продемонстрировал блестящую реакцию. Сине-желтые отвечали редкими контратаками. И все же, итальянцы сумели сравнять результат. Ди Манджо со штрафного сделал заброс на Эбоне, который протолкнул мяч мимо Крапивцова. А перед перерывом наш голкипер сыграл надежно после удара с острого угла от Ангеле.

Подопечные Дмитрия Михайленко активно начали вторую половину встречи, но мяч снова оказался в наших воротах. Романо обыгрался с Эбоне и пробил точно в угол. Благо, Кревсун, которому ассистировал Пономаренко, сразу сравнял счет.

С течением времени украинцы доставляли все больше проблем обороне сборной Италии. Из хорошей позиции бил Гаджиев, но мяч прилетел именно в то место, где стоял Магро. В ходе одной из контратак сине-желтых Корради в собственной штрафной зацепил Маткевича, и арбитр указал на 11-метровую отметку, предъявив вторую желтую карточку итальянцу. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Пономаренко.

В оставшееся время итальянцы агрессивно атаковали, но украинцы выстояли, завоевав место в полуфинале чемпионата Европы. Кроме этого, наша команда стала обладателем путевки на чемпионат мира U-20, который пройдет в 2025 году.

Чемпионат Европы U-19. Группа А.

Украина U-19 – Италия U-19 – 3:2

Голы: Синчук (7), Кревсун (54), Пономаренко (75, пенальти) – Эбоне (34), Романо (52)

Предупреждения: Ващенко (33), Пономаренко (42), Михавко (49), Маткевич (90) – Корради (32)

Удаление: Корради (73, второе предупреждение)

Украина U-19: Крапивцов, Михавко, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко (Обінайя, 88), Маткевич, Гаджиев (Цуканов, 92), Кревсун, Синчук (Тутеров, 88), Пономаренко

Италия U-19: Магро, Паньюкко, Кьяродия (Мане, 64), Корради, Маньи, Ди Манджо (Маннини, 46), Хардер (Липани, 69), Романо, Ангеле (Пафунди, 69), Сиа (Бартезаги, 75), Эбоне

Арбитр: Василис Фотиас (Греция)

Стадион «Инвер Парк» (Ларн, Северная Ирландия)

УКРАИНА U-19 – ИТАЛИЯ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 12
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buzhanka
Молодь не боїться грати вперід і обігрувати один-на-один.Дорослі сто раз відкочували б назад до воротаря.
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+12
shakhtarforewer
Нічого собі, оце молодці!
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+11
C.Пеклов
Молодці,як здорово грали всі,ніхто не випадав з гри.А як боролися за перемогу,немає слів.Слава Україні!Слава ЗСУ!
Ответить
+11
sahka1981
Молодці!!!
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+11
Alexey75
Неожиданно и приятно 
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+9
Владислав Рейский
ОЧ круто - наши топ!
Ответить
+9
Микола Захарченко
Просто зіграли в футбол без " структури" ... З перемогою !! ✌️🇺🇦
Ответить
+6
Olex
Перед грою за розкладом трішки нагадало Норвегію 1998 і Німеччину 2004. Німці тоді схибили, а ось норвежці як раз перемогли в останньому турі Бразилію. Так чи інакше, але навіть вихід на Євро, де на відміну від дорослих чемпіонатів грають лише 8 команд, це вже успіх. А тут ще й вийшли з групи.
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+6
Андрій Заліщук
ще й вийшли на молодіжний ЧС, супер
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+5
000
Вітання хлопцям! На завзятості і характері дотиснули! Шкода, що не без ложки дьогтю... Дуже складно буде грати з Францією або Іспанією без приблизно половини ключових гравців цього складу, травмованих та тих, що перебрали карток. Найбільш шкода, що картки були не обов'язкові. Але це ціна за ту завзятість і бажання грати до останнього, яку сьогодні продемонстрували хлопці
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+4
DK1970
Молодці! Браво тренер! Браво гравці! Привіт Реброву від Михайленка...
Ответить
+2
_Quantum19_
Подивимось, який склад обере Михайленко на півфінал...🤔🤔🤔🤔
Ответить
+1
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