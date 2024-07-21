Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию

Сборная Украины U-19 провела заключительный матч группового турнира чемпионата Европы. Сыграв в две нулевые ничьи, наша команда оказалась в довольно непростой ситуации, ведь для гарантированного выхода в полуфинал нужно было обыгрывать сборную Италии. А итальянцы являются действующими победителями европейского первенства вековой категории до 19 лет.

В начале встречи номинальные гости организовали два голевых момента у наших ворот. Сначала Маньи из центра штрафной пробил выше ворот, а затем Эбоне, замыкавший прострел, отправил мяч рядом со штангой. Ответ украинцев был неожиданным и завершился неприятностями для сборной Италии. После заброса Гусева и позиционной ошибки Паньюкко Синчук технично перебросил футбольный снаряд через голкипера.

Итальянцы завладели преимуществом и активно искали подходы к нашей штрафной. Вскоре после пропущенного Италией гола счет мог сравнять Сиа, но Крапивцов продемонстрировал блестящую реакцию. Сине-желтые отвечали редкими контратаками. И все же, итальянцы сумели сравнять результат. Ди Манджо со штрафного сделал заброс на Эбоне, который протолкнул мяч мимо Крапивцова. А перед перерывом наш голкипер сыграл надежно после удара с острого угла от Ангеле.

Подопечные Дмитрия Михайленко активно начали вторую половину встречи, но мяч снова оказался в наших воротах. Романо обыгрался с Эбоне и пробил точно в угол. Благо, Кревсун, которому ассистировал Пономаренко, сразу сравнял счет.

С течением времени украинцы доставляли все больше проблем обороне сборной Италии. Из хорошей позиции бил Гаджиев, но мяч прилетел именно в то место, где стоял Магро. В ходе одной из контратак сине-желтых Корради в собственной штрафной зацепил Маткевича, и арбитр указал на 11-метровую отметку, предъявив вторую желтую карточку итальянцу. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Пономаренко.

В оставшееся время итальянцы агрессивно атаковали, но украинцы выстояли, завоевав место в полуфинале чемпионата Европы. Кроме этого, наша команда стала обладателем путевки на чемпионат мира U-20, который пройдет в 2025 году.

Чемпионат Европы U-19. Группа А.

Украина U-19 – Италия U-19 – 3:2

Голы: Синчук (7), Кревсун (54), Пономаренко (75, пенальти) – Эбоне (34), Романо (52)

Предупреждения: Ващенко (33), Пономаренко (42), Михавко (49), Маткевич (90) – Корради (32)

Удаление: Корради (73, второе предупреждение)

Украина U-19: Крапивцов, Михавко, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко (Обінайя, 88), Маткевич, Гаджиев (Цуканов, 92), Кревсун, Синчук (Тутеров, 88), Пономаренко

Италия U-19: Магро, Паньюкко, Кьяродия (Мане, 64), Корради, Маньи, Ди Манджо (Маннини, 46), Хардер (Липани, 69), Романо, Ангеле (Пафунди, 69), Сиа (Бартезаги, 75), Эбоне

Арбитр: Василис Фотиас (Греция)

Стадион «Инвер Парк» (Ларн, Северная Ирландия)

УКРАИНА U-19 – ИТАЛИЯ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА