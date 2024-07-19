УКРАИНА U19

В воскресенье, 21 июля, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы U-19 между сборными Украины и Италии. Поединок пройдет в Ларне на поле арены «Инвер Парк». Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Украина U-19

Сборная Украины U-19 в финальной части нынешнего чемпионата Европы 2024 пока что не может похвастать теми результатами, на которые она рассчитывала. В двух сыгранных матчах она набрала 2 очка, довольствовавшись ничьими с одинаковым счетом 0:0. В принципе, этот лучше, чем сейчас имеют команды Норвегии U-19 и Северной Ирландии U-19, с которыми украинцы уже сыграли, но еще не решает основную задачу коллектива на групповую стадию - а именно, завоевание путевки в плей-офф.

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Чтобы попасть в полуфинал, украинцам надо (это известно, уже точно) финишировать вслед за сборной Италии U-19. Она двумя победами в двух поединках досрочно гарантировала себе и победу в квартете, и путевку в плей-офф. «Сине-желтые» выполнят задачу, если обыграют итальянцев, что на Евро-2024 не удалось ни норвежцам, ни североирландцам. Сыграет на руку подопечным Дмитрия Михайленко и ничья с Италией U-19, но только если Норвегия U-19 и Северная Ирландия U-19 также разойдутся миром. В случае же поражения от итальянцев судьбу украинцев будет решать исключительно итоговый результат встречи соперников - там возможны как позитивный, так и негативный финал.

«Наша цель на этом Евро неизменна. Мы точно будем опасны для любой команды, и всегда готовы играть только на победу. Но, в первую очередь, нам нужно качественно восстановиться и восстановить тех игроков, которые травмированы. Это Синчук и Огарков. А дальше будем готовиться к матчу с Италией», – заявил после игры с Норвегией U-19 во 2-м туре главный тренер сборной Украины U-19 Михайленко.

Конечно, турнирные дела у украинцев могли быть и лучше. Но в первой игре на турнире с Северной Ирландии U-19 партнерам не могли помочь дисквалифицированные Матвей Пономаренко и Даниил Кревсун. Во втором матче с Норвегией U-19 они были в старте, но в начале игры из-за травмы из обоймы выпал Николай Огарков. А вот Геннадий Синчук и вовсе не играл из-за имеющегося повреждения. То есть, пока что на Евро-2024 команда Украины U-19 реально пробирается к звездам сквозь тернии.

Италия U-19

Сборная Италии U-19 свою кампанию на чемпионате Европы 2024 начала с поединка с командой Норвегии U-19. В нем апеннинцы пережили гамму чувств, которые в итоге оказались положительными.

На 35-й минуте встречи итальянцы пропустили гол и были вынуждены отыгрываться. На это у них ушло девять минут, пока Лука Ди Маджо из миланского «Интера« не вернул паритет. А на 51-й минуте хавбек «Милана» Кевин Дзероли вывел Италию вперед, и, как оказалось, принес победу – 2:1. Стоит отметить, что в матче автором сразу двух ассистов стал Симоне Пафунди из «Лозанны».

Вторая игра Италии U-19 на Евро-2024 сложилась для нее на порядок проще и принесла убедительную победу над одногодками из Северной Ирландии – 3:0. На 15-й минуте автором первого гола стал Дзероли, после чего настал звездный час Франческо Каванды из «Милана» – он оформил дубль, забив в компенсированное время первого тайма и на третьей минуте второй половины встречи.

«Для меня это была действительно хорошая игра. Поле было немного быстрым из-за дождя, поэтому мы могли играть так, как умеем, с нашими характерными особенностями. Наша цель – дать всем игрокам поработать по несколько минут. Даже если я сделаю три или четыре изменения, то я знаю, что получу от подопечных ту же реакцию, потому что у нас очень хорошая команда», – поделился эмоциями от матча с североирландцами главный тренер сборной Италии U-19 Бернардо Корради.

Две победы сделали итальянскую сборную недосягаемой для соперников по квартету А. Даже при поражении в игре с украинцами, она сохранит за собой первое место в таблице и получит в соперники по полуфиналу вторую команду группы В.

Статистика встреч

Сборные Украины U-19 и Италии U-19 провели между собой 4 очных поединка, последний из которых датирован мартом 2019 года. То есть, он состоялся более пяти лет назад, когда нынешнему поколению футболистов команд было примерно по 14 лет. Все встречи между собой соперники провели или в рамках второго этапа квалификации чемпионата Европы, или же в рамках элит-раунда отбора на Евро. Теперь они встретятся впервые в финальной стадии континентального первенства.

В июле 2004 года, когда коллективы встретились первый раз в истории, со счетом 1:0 победили украинцы. В мае 2011 года итальянцы взяли своеобразный реванш, выиграв также 1:0.

Спустя два года в третьей по счету очной встрече Италия U-19 вновь оказалась сильнее Украины U-19, и вновь со счетом 1:0. И, наконец, в марте 2019 года последняя на сегодня личная встреча команд завершилась опять-таки в пользу итальянцев, теперь со счетом 3:1.

Таким образом, на счету украинской сборной U-19 в поединках с итальянскими ровесниками имеется одна победа при трех поражениях.

Прогноз на противостояние

Украинская сборная не является фаворитом матча. Такой статус имеет итальянская команда. Впрочем, с турнирной точки зрения для нее исход этого поединка второстепенен – она уже вышла из группы в полуфинал Евро, где продолжит борьбу за медали. В этом, думается, и есть шанс «сине-желтых» на успешный итоговый результат.

Главная проблема команды Михайленко на Евро-2024 – это голы. Они ей совершенно не даются. Верим, что минимум на один свой гол украинцы наиграют. Должны будут забить и итальянцы, в рядах которых вероятна рокировка исполнителей. Что дальше? Думается, на этом все – обменом голами соперники и завершат выяснение отношений. То есть, матч принесет ничью.

Ориентировочные составы:

Украина U-19: Крапивцов – Огарков, Михавко, Гусев, Мельниченко, Ващенко, Кревсун, Гаджиев, Тутеров, Маткевич, Пономаренко

Италия U-19: Марин – Маннини, Мане, Кьяродия, Бартезаги, Чаммальикелла, Липани, Ди Маджо, Дзероли, Сиа, Эбоне.

21 июля, воскресенье