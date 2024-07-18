Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью против Норвегии

Проходит жаркий июль, и вместе с тем проходят дни очередного крупного международного турнира этого летнего межсезонья. Чемпионат Европы-2024 среди юношей в возрасте до 19 лет в Северной Ирландии вряд ли может похвастаться таким же уровнем заинтересованности зрителей, однако на раннем этапе карьеры для каждого из юношей выиграть турнир такого уровня выпадает раз в жизни.

Представители Украины не остались без нашего внимания и на этом соревновании. Команда под руководством Дмитрия Михайленко несколько дней назад стартовала матчем в рамках квартета A против хозяев турнира, но откровенно не впечатлила (0:0). Прежде всего – из-за итогового результата, потому что в еще одном матче нашей группы Италия праздновала победу над Норвегией (2:1), что уже было довольно неприятными для нас новостями.

Потому что следующий матч приходилось играть именно против «сверл», у которых уже не было путей к отступлению. А поскольку за эти считанные дни отдыха наш тренерский штаб так ничего и не сумел придумать в тактическом плане, то рассчитывать приходилось исключительно на Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко, которые вернулись после дисквалификации. Но это игроки звена атаки, куда еще надо было добраться по ходу игры.

В первом тайме с нашей стороны вообще не было никакой остроты. Мяч оставался за командой Луиша Пименты, но нельзя было сказать, что она предлагала что-то такое, против чего невозможно было справиться. Скорее сами «сине-желтые» были готовы в панике привезти момент на свои ворота, или где-то потерять соперника в штрафной, как это было аж дважды в случаях с Киленом, но он так же дважды с правого края проверял на прочность ближний каркас.

Опять все надежды были на разговор с тренером в перерыве для нашей команды. И на этот раз это снова сработало. В первой половине второго тайма все было так же невнятно, но уже дальше появилась хоть какая-то игра вместе с заменами. Однако тактика одних только дальних ударов по воротам вызвала определенное непонимание и в конце концов ни к чему, кроме иногда остроты, не привела. А вот соперники могли и зацепиться за три очка, когда Гонстад откровенно нас простил в конце основного времени.

В заключительном туре Украина будет играть против Италии, а Норвегия встретится с Северной Ирландией.

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Предупреждения: Гарам, 71, Гольтен, 87, Андресен, 88 – Пономаренко, 27, Ващенко, 33, Маткевич, 57, Гаджиев, 90+2

Норвегия U-19: Берсгейм – Андресен, Гольтен, Гарам (Рестен, 79), Лофтеснес-Бьюне – Гелланн – Эустбе (Банг-Киттильсен, 68), Гранос, Гернес (Браут, 68), Килен – Фарос (Гонстад, 68).

Украина U-19: Крапивцов – Огарков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусев – Ващенко – Маткевич, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62) – Пономаренко (Богданов, 62).

Арбитр: Генрик Налбандян (Армения).

Стадион: «Сивью» (Белфаст, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 15 (3) – 14 (2)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 1 – 3.

НОРВЕГИЯ U-19 – УКРАИНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C