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Евро
Норвегия U19
18.07.2024 17:30 – FT 0 : 0
УКРАИНА U19
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Чемпионат Европы
18 июля 2024, 19:28 | Обновлено 18 июля 2024, 19:39
1737
8

Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью против Норвегии

Второй матч на турнире, а еще ни одного мяча в игре с участием команды Михайленко мы не увидели

18 июля 2024, 19:28 | Обновлено 18 июля 2024, 19:39
1737
8
Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью против Норвегии
УАФ

Проходит жаркий июль, и вместе с тем проходят дни очередного крупного международного турнира этого летнего межсезонья. Чемпионат Европы-2024 среди юношей в возрасте до 19 лет в Северной Ирландии вряд ли может похвастаться таким же уровнем заинтересованности зрителей, однако на раннем этапе карьеры для каждого из юношей выиграть турнир такого уровня выпадает раз в жизни.

Представители Украины не остались без нашего внимания и на этом соревновании. Команда под руководством Дмитрия Михайленко несколько дней назад стартовала матчем в рамках квартета A против хозяев турнира, но откровенно не впечатлила (0:0). Прежде всего – из-за итогового результата, потому что в еще одном матче нашей группы Италия праздновала победу над Норвегией (2:1), что уже было довольно неприятными для нас новостями.

Потому что следующий матч приходилось играть именно против «сверл», у которых уже не было путей к отступлению. А поскольку за эти считанные дни отдыха наш тренерский штаб так ничего и не сумел придумать в тактическом плане, то рассчитывать приходилось исключительно на Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко, которые вернулись после дисквалификации. Но это игроки звена атаки, куда еще надо было добраться по ходу игры.

В первом тайме с нашей стороны вообще не было никакой остроты. Мяч оставался за командой Луиша Пименты, но нельзя было сказать, что она предлагала что-то такое, против чего невозможно было справиться. Скорее сами «сине-желтые» были готовы в панике привезти момент на свои ворота, или где-то потерять соперника в штрафной, как это было аж дважды в случаях с Киленом, но он так же дважды с правого края проверял на прочность ближний каркас.

Опять все надежды были на разговор с тренером в перерыве для нашей команды. И на этот раз это снова сработало. В первой половине второго тайма все было так же невнятно, но уже дальше появилась хоть какая-то игра вместе с заменами. Однако тактика одних только дальних ударов по воротам вызвала определенное непонимание и в конце концов ни к чему, кроме иногда остроты, не привела. А вот соперники могли и зацепиться за три очка, когда Гонстад откровенно нас простил в конце основного времени.

В заключительном туре Украина будет играть против Италии, а Норвегия встретится с Северной Ирландией.

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Предупреждения: Гарам, 71, Гольтен, 87, Андресен, 88 – Пономаренко, 27, Ващенко, 33, Маткевич, 57, Гаджиев, 90+2

Норвегия U-19: Берсгейм – Андресен, Гольтен, Гарам (Рестен, 79), Лофтеснес-Бьюне – Гелланн – Эустбе (Банг-Киттильсен, 68), Гранос, Гернес (Браут, 68), Килен – Фарос (Гонстад, 68).

Украина U-19: Крапивцов – Огарков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусев – Ващенко – Маткевич, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62) – Пономаренко (Богданов, 62).

Арбитр: Генрик Налбандян (Армения).

Стадион: «Сивью» (Белфаст, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 15 (3) – 14 (2)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 1 – 3.

НОРВЕГИЯ U-19 – УКРАИНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
В 2 таймі вирівняли гру,але з такою грою виграти в Італії, вряд чи вийде...
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+6
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Southeast*
Это дорога домой.
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+3
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fedd1979
Не уявляв, що на Эвро можна так жахливо грати. Враження, що аматори - це про шалений брак
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+1
shoko
Понаставляли ДКашних тренерів на молодіжки усіх рівнів по бажанню Реброва (як віце-президента УАФ куратора збірних). От і маємо результут. Що у збірної гри немає що у молодіжок. І немає поки світла у кінці тунелю.
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0
_Quantum19_
🤨🤨🤨🤨🤔🤔🤔🤔
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0
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