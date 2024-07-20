Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Мяч не идет в ворота. Видеообзор матча

Сборная Украины U-19 провела второй матч финального турнира Евро-2024 U-19 против Норвегии (0:0).

Матч против Норвегии прошел в Белфасте на стадионе Сивью, причем на нем присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко.

Поединок начался с наступления норвежцев, которые уже на 4-й минуте имели шанс открыть счет, но голкипер сумел перевести удар Сандера Килена в штангу. Соперник продолжал давить, и Владислав Крапивцов работал в воротах с максимальной загрузкой, то и дело спасая сборную.

На 21-й минуте травмы получил Николай Огарков, вместо него на поле вышел Иван Ермачков. Еще через 5 минут снова имел шанс Сандер Килен, однако и на этот раз украинцам помогла штанга.

После перерыва моменты создали и сине-желтые. На 50-й минуте мяч после навеса от Тараса Михавка с левого фланга полетел в дальний угол ворот, и спасать своих пришлось уже голкиперу норвежцев. Затем угрожали воротам Богданов и Ващенко.

В конце встречи у обеих команд были шансы вырвать победу. Однако удар Гонстада головой после передачи с левого фланга прошел мимо ближней стойки. Ващенко же на третьей компенсированной минуте пробил с левого фланга над воротами.

В результате – зафиксирована нулевая ничья (0:0).

Евро-2024 U-19

Группа А. 2-й тур, 20 июля

Норвегия – Украина – 0:0

Норвегия: Борсгейм, Лофтеснес-Бьюне, Гарам (Ростен, 79), Голтен (к), Андресен, Гелланд, Килен, Гернес (Браут, 68), Гранаас, Аустбо (Банг-Киттилсен, 68), Фараас (Гонстад, 68).

Украина: Крапивцов, Огарков (Ермачков, 21), Михавко, Мельниченко (к), Гусев, Ващенко, Маткевич, Кревсун, Гаджиев, Тутеров (Шевченко, 62), Пономаренко (Богданов, 62).

Предупреждения: Гарам (71), Голтен (87), Андресен (88) – Пономаренко (27), Ващенко (33), Маткевич (58), Гаджиев (90+1).

Арбитр: Генрик Налбандян (Армения)

Видеообзор матча