Норвегия U19

В четверг, 18 июля, состоится матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы U-19 между сборными Норвегии и Украины. Поединок пройдет в Белфасте на поле «Сивью Стэдиум». Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Норвегия U-19

Сборная Норвегии U-19 начала свои выступления на чемпионате Европы 2024 с матча со сборной Италии U-19. Почин у скандинавов получился неудачным.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра 1-го тура в группе А Евро-2024 U-19 между командами Италии и Норвегии завершился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Для норвежских футболистов итоговый результат встречи можно назвать несправедливым. Дело в том, что они на 35-й минуте игры первыми добились успеха и повели в счете – отличился Браут.

Впрочем, еще до перерыва Ди Маджо паритет восстановил. А гол в исполнении Дзероли на 51-й минуте поединке вывел Италию U-19 и, как оказалось, принес в итоге волевую победу.

В целом же, итоговый счет встречи оказался противоречивым. Итальянцы меньше владели мячом (40% против 60% у Норвегии U-19). А с другой стороны футболисты сборной Италии U-19 нанесли по воротам своих соперников 15 ударов (норвежцы – 10) и 6 раз угодили в створ (норвежцы только 1 раз, с которого и забили гол).

А вот атак футболисты норвежской сборной организовали за матч значительно больше, недели итальянцы – 136 против 102. Однако количество у них в качество, как видим, не переросло.

Украина U-19

Сборная Украины U-19 свою кампанию на чемпионате Европы 2024 начала с поединка с хозяевами турнира – сборной Северной Ирландии U-19.

Как известно, наставник украинской команды Дмитрий Михайленко не мог выставить на игру оптимальный состав. Причина – дисквалификации нападающего Матвея Пономаренко и полузащитника Даниила Кревсуна, которые не обнулились после завершения элитного раунда квалификации. Без этих исполнителей атака сборной Украины U-19 оказалась беззубой. Как следствие, старт «сине-желтых» на Евро-2024 принес ничью 0:0.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 идет борьба не только за медали, а и за престиж – точнее, путевки на чемпионат мира 2025 U-20. Чтобы пробиться на будущий мундиаль, украинцам надо в группе финишировать в тройке и выйти в следующий раунд. Проход в полуфинал гарантирует пропуск на ЧМ-2025 U-20, а третье место выведет на третью команду группы В (Франция U-19, Испания U-19, Дания U-19, Турция U-19), и там нужно будет только побеждать.

Имея на сегодня в активе только одно очко, сборной Украины U-19 с норвежскими сверстниками надо побеждать. Три турнирных балла практически гарантирует ей место в топ-3 своего квартета.

«Каждая отдельная игра на Евро – отдельная история, все соперники играют по-разному. Норвежцы действуют в очень агрессивном стиле, высоко прессингуют. Это атлетичная команда, которая играет в высоком темпе и не позволяет долго контролировать мяч. Нам важно понимать, как мы хотим проходить их давление. Тренеры сделают свою работу, что касается тактической подготовки, поэтому останется психологический и эмоциональный настрой команды. Мы провели хорошую тренировку, не занимался только Геннадий Синчук. Ему будет тяжело восстановиться к следующей игре – у него повреждение колена и мы пока не понимаем, насколько оно серьезное. Все остальные готовятся к игре. Это лобовая игра и для нас, и для Норвегии. Поэтому все будут выходить на матч побеждать», – рассказал о значимости матча с норвежцами главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко.

Статистика встреч

Сборные Норвегии U-19 и Украины U-19 провели между собой 4 очных встречи, результаты которых не имеют ничего общего с нынешними командами. Дело в том, что последняя встречи коллективов датирована 2022 годом, когда их цвета защищала другая возрастная генерация.

Тем не менее, стоит отметить, что украинская сборная U-19 имеет в своем активе 2 победы в играх с норвежскими одногодками против одного поражения. Еще одна игра, которая имела место в 2012 году и носила товарищеский статус, завершилась вничью 1:1.

Что же до упомянутого матча в 2022 году, когда команды играли в одной группе на втором этапе квалификации, то он завершился со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых». Тогда за украинцев забивали Ярмолюк (с пенальти), Сапуга и Малыш.

Прогноз на противостояние

Шансы команд на победу в матче до его начала примерно равны – у поединка нет фаворита. Эксперты все же уверены, что норвежцы выглядят предпочтительнее команды Дмитрия Михайленко, поэтому победы ждут именно от них. Впрочем, мнение со стороны вряд ли скажется негативно на настрое украинской команды – ей для продолжения борьбы как на Евро-2024, так и за путевку на ЧМ-2025 в предстоящем поединке надо побеждать.

Ориентировочные составы:

Норвегия U-19: Борсхэйм – Ростен, Харам, Холтен, Андресен, Фауске Хелланд, Педерсен, Гранаас, Гернес, Аустбо, Браут.

Украина U-19: Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Михавко, Огарков, Ващенко, Кревсун, Гаджиев, Цуканов, Маткевич, Пономаренко.

18 июля, четверг