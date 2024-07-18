Норвегия U19

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Чемпионат Европы
18 июля 2024, 02:32 |
29
0

Норвегия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы U-19

18 июля 2024, 02:32 |
29
0
Норвегия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

В четверг, 18-го июля, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы U-19 в рамках группы A, в котором сразятся Норвегия и Украина. Матч пройдет в Белфасте (Северная Ирландия), на поле стадиона «Сивью», начало в 17:30.

В первом матче против хозяев турнира, Северной Ирландии, команда Дмитрия Михайленко не впечатлила (0:0), хотя соперник был таким, против которого надо обязательно добывать три очка. А теперь у «сине-желтых» попросту нет права на ошибку, так как уверенного для выхода в плей-офф надо обыгрывать Норвегию, с которой едва справилась Италия (2:1), которую считают фаворитом нашей группы. В то же самое время соперники понимают, что могут остаться без шансов на выход из группы уже после второго тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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