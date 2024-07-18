Тренер Украины U-19 оценил вторую подряд нулевую ничью на Евро

Сборная Украины U-19 в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с Норвегией. Первая встреча на турнире с Северной Ирландией завершилась с тем же счетом.

«Я не могу сказать, что мы полностью удовлетворены игрой. Сегодня было сложно в том плане, что в Норвегии сезон уже начался и футболисты в хорошем игровом тонусе, в то время как мы некоторое время работали только в тренировочном режиме. Поэтому мы понимали, что первые полчаса придется терпеть, и все игроки – и защиты, и атаки – работали на то, чтобы преодолеть их прессинг. Мы не привыкли к такому темпу, потому важно было дорабатывать на каждом участке поля, четко закрывать зоны.

Во втором тайме нам стало легче, мы создавали моменты и имели хорошие шансы забить, но не реализовали их.

Что касается травмы Огаркова, он почувствовал мышечную боль, и мы решили не рисковать и заменили его.

Наша цель на этом Евро неизменна. Мы точно будем опасны для любой команды, и всегда готовы играть только на победу. Но в первую очередь нам нужно качественно восстановиться и восстановить тех игроков, которые травмированы, а это Синчук и Огарков. А дальше готовиться к матчу с Италией», – сказал Михайленко.