УКРАИНА U19

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19 июля 2024, 20:18 |
237
0

Украина U-19 – Италия U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы U-19

19 июля 2024, 20:18 |
237
0
Украина U-19 – Италия U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ

В воскресенье, 21 июля, состоится поединок чемпионата Европы U-19, в котором встретятся сборные Украины и Италии. Матч пройдет в городе Ларн (Северная Ирландия) на стадионе «Инвер Парк», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» сыграли в безголевые ничьи со сборными Северной Ирландии и Норвегии, ухудшив свои шансы на выход в плей-офф. Для гарантированного продолжения борьбы на турнире украинцам нужно обыгрывать итальянцев. При ничейном итоге поединка нашей команде нужно надеяться на ничью в матче Северной Ирландии с Норвегией. Сборная Италии одержала две победы, обыграв норвежцев со счетом 2:1 и североирландцев – 3:0.

Группа А

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Италия U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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