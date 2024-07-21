УКРАИНА U19

21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19 (3:2).

Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия). В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.

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Украинцы одержали волевую победу благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Украина (5), Норвегия (4), Северная Ирландия (1).

Также Украина получила пропуск на ЧМ-2025 U-20. Пять лучших сборных турнира поедут на чемпионат мира U-20.

Соперник Украины в полуфинале будет определен позже – им станет Франция или Испания.

Евро-2024 U-19. 3-й тур

Ларн (Северная Ирландия), 21 июля

Украина U-19 – Италия U-19 – 3:2

Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен) – Эбоне, 34, Романо, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 7 мин

ГОЛ! 2:2. Даниил Кревсун, 54 мин

ГОЛ! 3:2. Матвей Пономаренко, 75 мин (пен)

Видеозапись матча