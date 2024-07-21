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  4. Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Евро
УКРАИНА U19
21.07.2024 21:00 – FT 3 : 2
Италия U19
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21 июля 2024, 22:59 | Обновлено 21 июля 2024, 23:24
6783
4

Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024 U-19

21 июля 2024, 22:59 | Обновлено 21 июля 2024, 23:24
6783
4
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Суспільне

21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19 (3:2).

Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия). В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы одержали волевую победу благодаря голам Геннадия Синчука, Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Украина (5), Норвегия (4), Северная Ирландия (1).

Также Украина получила пропуск на ЧМ-2025 U-20. Пять лучших сборных турнира поедут на чемпионат мира U-20.

Соперник Украины в полуфинале будет определен позже – им станет Франция или Испания.

Евро-2024 U-19. 3-й тур

Ларн (Северная Ирландия), 21 июля

Украина U-19 – Италия U-19 – 3:2

Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен) – Эбоне, 34, Романо, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 7 мин

ГОЛ! 2:2. Даниил Кревсун, 54 мин

ГОЛ! 3:2. Матвей Пономаренко, 75 мин (пен)

Видеозапись матча

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА U19).
73’
Игрок команды Италия U19 получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кревсун (УКРАИНА U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U19).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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barneo
Виконали таки завдання, хоча мало хто вірив. Чемпіонат Світу Ю-20. Молодці!
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+6
samird
Вітаю всіх з перемогою та півфіналом. Але там буде важко без трьох основних, двоє з яких є ключовими. 
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+4
NM16071
Гра звичайно жахлива, ніякого прийому, паси здебільшого жах, гра на відбій. незрозуміло, як з такою грою можна виграти.
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-4
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