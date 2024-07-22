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Молодежные турниры
22 июля 2024, 01:06 |
208
0

Михайленко оценил выход Украины U-19 в плей-офф Евро-2024

Наставник украинской команды – о победной игре с Италией U-19

22 июля 2024, 01:06 |
208
0
Михайленко оценил выход Украины U-19 в плей-офф Евро-2024
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал волевую победу команды над Италией (3:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 U-19 и спрогнозировал возможного соперника по полуфиналу турнира.

«Я был очень спокоен в течение матча, потому что эмоций было и так очень много на поле. Ребята были очень взволнованы, и при счете 2:2 эмоции преобладали над здравым смыслом. Поэтому я заставил себя успокоиться и следил за игрой. А что можно было изменить, мы изменили в перерыве. У нас не все получалось.

Мы понимали, что итальянцам нет смысла три матча подряд проводить тем же составом, слишком они уже вышли в полуфинал и 25-го будут играть на натуральном поле. Мы видели, что шесть-семь игроков сборной Италии сегодня работали с утра в зале, поэтому все стало понятно. Но я хочу заметить, что да, в Италии есть футболисты, которые очень влияют на игру, но и уровень тех исполнителей, которые сегодня вышли на матч, очень высокий.

К сожалению, Маткевич, Пономаренко и Ващенко пропускают следующий поединок. Такие правила, и они на самом деле довольно странные. Потому что у нас пропускали два игрока первый матч, против Северной Ирландии, которая ни одного поединка не играла вообще, а у нас считались игры и в квалификации, и в элит-раунде. Но условия одинаковые для всех...

То, что мы выполнили задачу выйти на чемпионат мира и заняли второе место в группе, – конечно, для нас облегчение. Потому что если бы мы заняли третье место, нам было бы очень сложно, учитывая, что есть дисквалифицированные и травмированные игроки. На следующий матч мы выйдем играть на полную мощность, но уже с ощущением выполненного дела.

Нас очень заряжала и поддержка здесь, и поддержка из Украины, мы ее действительно чувствовали. Мы понимали, что играем за каждого украинца. Это от всего сердца.

Я видел матчи и сборной Франции, и сборной Испании. Французы очень сильны индивидуально, испанцы – больше командной игрой. Мне кажется, что мы выйдем на Францию», – отметил Михайленко.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Италии по футболу U-19
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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