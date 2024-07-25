Экс-тренер Ливерпуля: «Месси иногда проявляет чрезмерное высокомерие»

Бывший тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг высказался о Лионеле Месси, а также сравнил его с Криштиану Роналду, вспомнив матчи против «Барселоны» в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

«Мне больше импонирует Месси, потому что он способен творить чудеса на поле. Хотя Роналду, безусловно, выдающийся бомбардир. Это просто мое личное мнение. Я бы выбрал Месси – его сумасшедшая магия меня восхищает. Однако когда мы играли против него, я считал его симулянтом.

Это факт, и я думаю, что порой он проявляет чрезмерное высокомерие, что мне не по душе. Мне нравятся его футбольные навыки, но в играх с нами он часто падал. Зарабатывал штрафной, а потом забивал. Мне понравился момент, когда Робертсон дал ему легкий подзатыльник во время матча. Я подумал: вломи ему, блин!».

«Ливерпуль» встречался с Месси в полуфинале ЛЧ 2018/19. Тогда первый матч закончился в пользу «Барселоны» 3:0. А во втором «мерсисайдцы» совершили камбек и одолели соперника со счетом 4:0.