Шахтер не будет подписывать вингера из Манчестер Сити. Какая причина?

Донецкий «Шахтер» не заинтересован в подписании 21-летнего бразильского вингера Кайки, контракт которого принадлежит английскому гранду «Манчестер Сити».

Бразилец был в шорт-листе «горняков» в 2021 гол и в зимнее, и в летнее трансферное окно. Однако тогда Кайки выбрал перейти из «Флуминенсе» к «горожанам». Теперь руководство «Шахтера» больше не хочет связываться с игроком и рассматривать такую кандидатуру.

В сезоне 2023/24 Кайки находился в аренде в составе бразильской «Баие», но не провел ни одного матча, поскольку с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в его активе 72 поединка, 6 голов и 6 ассистов на профессиональном клубном уровне.