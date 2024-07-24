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  4. Шахтер не будет подписывать вингера из Манчестер Сити. Какая причина?
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 21:26 |
239
1

Шахтер не будет подписывать вингера из Манчестер Сити. Какая причина?

Кайки больше не интересует донецкий клуб

24 июля 2024, 21:26 |
239
1
Шахтер не будет подписывать вингера из Манчестер Сити. Какая причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайки

Донецкий «Шахтер» не заинтересован в подписании 21-летнего бразильского вингера Кайки, контракт которого принадлежит английскому гранду «Манчестер Сити».

Бразилец был в шорт-листе «горняков» в 2021 гол и в зимнее, и в летнее трансферное окно. Однако тогда Кайки выбрал перейти из «Флуминенсе» к «горожанам». Теперь руководство «Шахтера» больше не хочет связываться с игроком и рассматривать такую кандидатуру.

В сезоне 2023/24 Кайки находился в аренде в составе бразильской «Баие», но не провел ни одного матча, поскольку с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в его активе 72 поединка, 6 голов и 6 ассистов на профессиональном клубном уровне.

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Баия Шахтер Донецк Манчестер Сити трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Кайки
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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avk2307

Кайки ніколи не цікавився переходом в  Шахтар. 
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